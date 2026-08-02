¿Quién es Alfonso “N”, “El Poncho”? Líder del Cártel de Los Reyes por quien la DEA ofrecía 5 mdd y detenido en Michoacán

Fue detenido Alfonso “N”, alias "El Poncho", identificado como líder del Cártel de Los Reyes. Cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su detención. Tras su captura, integrantes de esta organización criminal realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán.

¿Quién es "El Poncho" líder del Cartel de Los Reyes?

Como resultado de una operación del Ejercito Mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Alfonso "N", identificado por las autoridades como líder del Cártel de Los Reyes, en Michoacán.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, Alfonso "N" cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín.

Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso “N”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de… pic.twitter.com/apdGeLQZRR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 2, 2026

Además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su detención.

Alfonso "N", identificado como "El Poncho", autoridades estadounidenses señalan que es presuntamente el actual líder del Cártel de Los Reyes, una facción de Cárteles Unidos, organización que opera en Michoacán.

De acuerdo con información del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la investigación sobre las actividades de narcotráfico relacionadas con Cárteles Unidos, incluida la facción del Cártel de Los Reyes, inicio en 2019.

Las investigaciones rastrearon actividades relacionadas con el tráfico de mentanfetamina, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. También señala que Alfonso fue acusado formalmente en el Distrito de Columbia por delitos relacionados con conspiración de drogas y armas de fuego en julio 2023.

Today’s arrest of Alfonso “N,” leader of the Los Reyes Cartel, sends another clear message: criminals have nowhere to hide. I applaud @Defensamx1 and Mexico’s Security Cabinet (@GabSeguridadMX) for their continued efforts. Under the leadership of @POTUS @realDonaldTrump and… https://t.co/Ds3hGgUn7K pic.twitter.com/WlKxNQ1SpH — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 2, 2026

Como parte del perfil difundido por autoridades estadounidenses, se indica que Alfonso, nació el 9 de abril de 1970 en México, su descripción física señala una estatura de 1.70 metros, un peso de 73 kilogramos, cabello negro y ojos marrones.

Bloqueos carreteros por detención de "El Poncho" en Michoacán

Tras la captura, integrantes de esta organización criminal realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán.

El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) de Michoacán informó que se mantenían bloqueadas dintintas vialidades, entre ellas la carretera Los Reyes-Uruapan, a la altura del entronque a Pamatácuaro; la carretera Los Reyes-Peribán, en la desviación a Imbarácuaro; y en el acceso a Peribán, a la altura de Los Laureles.

También se reportí afectación en el tramo carretero Jacona-Los Reyes, a la altura del Puente Tocumbo, así como en la carreteras Uruapan-Peribán, en la glorieta de San Francisco Peribán.