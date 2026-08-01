Cae presunto integrante de “Los Negros” en Tlanepantla: ¿Quién es?

Autoridades detuvieron a Eduardo “N”, señalado como presunto integrante de la banda delictiva “Los Negros”, célula relacionada con el robo violento de vehículos y motocicletas en Tlalnepantla y municipios cercanos.

Eduardo "N" contaba con una orden de aprehensión al estar presuntamente vinculado con el robo de una motocicleta el pasado 20 de mayo en Naucalpan.

Se dio a conocer que ya son 16 personas arrestadas por las autoridades; los presuntos criminales estarían relacionados con la célula delictiva que opera en Tlanepantla.

Cómo fue el robo violento de una motocicleta en Tlanepantla

Autoridades dieron a conocer que, de acuerdo con las indagatorias, la víctima circulaba en una motocicleta por calles de Naucalpan cuando fue interceptada por Eduardo “N” y otros dos hombres.

El grupo de hombres la habría amenazado para poder despojarla de su unidad y posteriormente escaparon. Al emitirse la denuncia, el Ministerio Público comenzó las investigaciones para identificar a los involucrados.

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Tras recabar información, las autoridades pudieron dar cuenta de que Eduardo "N" habría participado en ese robo junto con otras personas, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión por el delito de robo de vehículo con violencia.

Los otros dos hombres señalados como participantes en el mismo asalto ya han sido detenidos, aunque no se proporcionaron detalles sobre sus identidades ni sobre la situación jurídica que enfrentan.

¿Dónde y cómo operan "Los Negros"?

Lo que se conoce es que esta banda delictiva opera principalmente en Tlanepantla, y, aunque el hecho anteriormente mencionado ocurrió en Naucalpan, se informó que la célula operaría también en los municipios cercanos del Valle de México.

Las investigaciones identifican a Eduardo “N” como probable integrante de “Los Negros”, una agrupación dedicada al robo de vehículos mediante amenazas o agresiones y cuya principal zona de operación sería el municipio de Tlalnepantla.

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Aunque el hecho atribuido al detenido ocurrió en Naucalpan, el caso muestra que la actividad de la banda podría extenderse hacia municipios cercanos del Valle de México.

De forma oficial, no se conoce quién sería el líder de esta agrupación criminal o el número de personas que la integran, así como cuál es el paradero de los vehículos robados.

¿Qué sucederá con Eduardo "N", presunto integrante de "Los Negros"?

Eduardo "N" ya fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Donde lo siguiente es que un juez determine si es vinculado a proceso y las medidas cautelares que se deberán tomar.