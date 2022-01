Tren Maya cambia de ruta, no pasará por centro de Playa del Carmen

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Javier May Rodríguez informó que el trazo del Tren Maya en el tramo Cancún-Playa del Carmen cambia de ruta, ya no será elevado y no pasará por el centro de Playa del Carmen para no afectar a terceros.

La medida sostuvo, es una decisión que permite terminar la obra en tiempo y forma, en Julio de 2023, ya que dijo, se entrará en una dinámica que dará celeridad a la obra.

No se va afectar la zona urbana y el decreto de expropiación es un proceso concertado tras llegar a acuerdos con los posesionarios de los terrenos

El director general del Fonatur, Javier May Rodríguez, y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, aseguraron que el proceso de expropiación de inmuebles privados para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, no es una imposición, pues se concertó previamente con particulares.

May Rodríguez rechazó que las expropiaciones vayan a llevarse a cabo al margen de los dueños y sin consultarles, descartó que se vaya a llevar a cabo un proceso expropiatorio, dijo que es totalmente falso el rumor de que se va a llevar a cabo un proceso expropiatorio sin consultar a los ciudadanos.

Dijo que el proceso de expropiación es de carácter administrativo, lo cual “no quiere decir que los predios que se notifican en una primera instancia se vayan a expropiar”.

El funcionario señaló que, en la mayoría de los casos, la expropiación de los 198 inmuebles involucrados, será concertada, debido a que los predios tienen gravámenes y esa es una vía para darles solución y salida rápidamente.

Destacó que el hecho de que el Tren Maya no sea elevado ni pase por zona urbana es la mejor decisión porque no se afecta a terceros ni la actividad económica de la región y se va a cumplir el objetivo de terminar en tiempo la obra.

“El Tren Maya va a ras de tierra, no se va a elevar y no se va a usar la zona urbana, esta decisión nos permite decir que la obra se va a concluir en tiempo”, expuso May Rodríguez al indicar que el Tren Maya va a detonar más la economía de la región turística y va a facilitar el traslado de muchas personas a sus centros de trabajo, entre otros beneficios.

El nuevo trazo del Tren Maya, busca la menor afectación sobre la zona ya urbanizada

“Hacer un viaducto elevado nos tomaría nos más tiempo, con trabajos de mecánica de suelo que ponían en riesgo su viabilidad en cuestión de tiempo, además de afectaciones a la población y a la actividad económica”.

Román Mayer Falcón, confirmó que a partir de este miércoles 19 de enero, quedan cancelados los trabajos que habían iniciado en la zona urbana de Playa del Carmen.





El pasado lunes, la Sedatu notificó la declaración de utilidad pública del Tren Maya y el inicio de la expropiación de 198 terrenos en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos a fin de meter acelerador a las obras de infraestructura.

En los próximos días se dará a conocer el trazo definitivo del Tren Maya en su Tramo 5, que corre de Cancún a Tulum.