Tres años sin luz en escuela de Nuevo León; madres exigen solución

Madres de familia se manifestaron afuera de la Escuela Secundaria 145, Profesor Elizondo Montalvo, en Pesquería, Nuevo León pues con este 2023, ya son tres años sin luz, y exigen solución a este serio problema.

Además, debido a las altas temperaturas, ya hay niños que han tenido reacciones y presentan problemas de salud como fuertes dolores de cabeza y sangrado nasal.

Myrna Mora, una de las madres de familia que se manifestó contra este problema explica que “sufren tanto como en la mañana como de la tarde, aunque los que sufren más son los de la tarde, pues sí, la verdad está muy incómodo, los niños han padecido de dolores de cabeza, a varios que no soportan el calor pues les ha sangrado la nariz, deshidratados también, sin un abanico de perdido, imagínese cómo se la están pasando”.

Falta de luz por adeudo con CFE

Los padres señalaron que serían al menos 900 menores los afectados quienes, incluso, han tenido que ver recortados sus horarios de clase.

Por ello piden a la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León realizar el pago de la deuda que existe con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para poder tener de nuevo el servicio de energía eléctrica en la escuela.

“No quieren poner el cableado, pues la Secretaría de Educación no realizó el pago de la Comisión, entonces qué hacen estos, vuelven a poner todo el cableado, se conectan, obvio ahí hay un adeudo, se conectan, viene Comisión, entonces los ven conectados y les da una multa, de esa multa que no han podido pagar que estamos hablando que son de millones, no han podido conectar; ya son años”, indicaron las madres que se manifestaron.