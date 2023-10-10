Anulan la sentencia de Mario Aburto por el asesinato de Colosio

Un tribunal federal dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión que se dictó en contra del magnicida Mario Aburto, asesino del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. De esta forma, a partir del próximo lunes, los magistrados de Apelación contarán con 15 días hábiles paradictar una nueva sentencia.

La nueva sentencia deberá estar sujeta a la ley penal de Baja California vigente en 1994. Una vez hecho el ajuste, se sabrá la fecha exacta en que el asesino del Colosio abandonará la prisión, lo cual no sucederá hoy.

Nueva sentencia de Mario Aburto deberá ser dictada en máximo 15 días

De esta forma, los magistrados de Apelación cuentan con 15 días hábiles para sesionar y dictar una nueva sentencia a Aburto Martínez, en ese momento se sabrá si deja la cárcel el próximo 23 de marzo de 2024 o antes.

En un inicio los juzgadores solicitaron 90 días hábiles para resolver sobre la situación de Aburto sin embargo, el tribunal federal que la semana pasada amparó al magnicida confeso les negó la prórroga y solo les dio 10 días hábiles extra a los 5 que ya les había otorgado.

El viernes los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca concedieron un amparo para invalidar la condena de 45 años de prisión a Aburto Martínez y ordenaron dictarle una nueva sentencia por el delito de homicidio con base en las leyes vigentes en Baja California en 1994.

Pena máxima en Baja California, estado donde Colosio fue asesinado, es de 30 años de cárcel

Se trata de un caso que rechazó analizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que los defensores de Aburto intentarán llevar su amparo ante esa máxima instancia.

De esta forma, la sanción prevista en el Código Penal estatal para este ilícito era de 16 a 30 años de prisión por lo cual si a Aburto se le impone la pena máxima obtendría su libertad en marzo próximo.

"Como se puede apreciar, el delito de homicidio calificado fue juzgado conforme a las disposiciones del Código Penal Federal, lo cual, de manera respetuosa, no es compartido por este tribunal colegiado, en virtud de que tanto el juez de la causa como la autoridad responsable debieron observar la competencia excepcional de conexidad y no federalizar el ilícito de homicidio calificado, sino juzgarlo conforme a las disposiciones del Código Penal del Estado de Baja California, pues ese ilícito corresponde al fuero estatal", concluyeron los juzgadores.

Mario Aburto y la CNDH aseguran que fue torturado

Originalmente Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión por homicidio calificado y portación de arma de fuego sin licencia en el momento en que el juez tomó como base el Código Penal Federal.

Los defensores públicos de Aburto al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguran que Mario Aburto, así como su familia fueron torturados para que se declarara culpable del crimen y se mantuviera la versión del asesino solitario dentro del caso.

Expusieron que al cúmulo de deficiencias, omisiones y violaciones al debido proceso que se tuvieron con motivo de la investigación del asesinato de Colosio Murrieta, se suma la tortura, que obliga a hacer una nueva revisión del caso.

Mario Aburto logró reducir su condena en 2005

Mario Aburto cumple su condena en el Centro Federal de Readaptación Social 12 de Guanajuato, por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, y por portación de arma de fuego sin licencia.

Fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California tras el ataque al ex abanderado presidencial Luis Donaldo Colosio, quien fue herido por los disparos de una pistola Taurus .38 que provocaron su muerte en el hospital.

Aburto Martínez fue sentenciado a 48 años de prisión en octubre de 2004 pero su condena se redujo a 45 años en diciembre de 2005.