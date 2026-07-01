México vs Ecuador: intentaron ingresar al partido y los detienen por esta razón

Momentos antes del partido México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México de dieciseisavos de final del Mundial 2026, las autoridades detuvieron a varios personas.

Este martes 30 de junio de 2026, no te pierdas lo mejor de este encuentro a través de la señal de TV Azteca y las plataformas Azteca Deportes con los mejores momentos en vivo gratis.

¿Qué pasó afuera del Estadio Ciudad de Méxixo?

El juego de la Selección Nacional vs Ecuador se llevó en el Estadio Ciudad de México como parte de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que luego de labores de vigilancia y para prevenir la comisión de delitos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, policías detuvieron a varias personas.

Oficiales de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvo este día a tres hombres que intentaron ingresar sin acreditación y por la venta de tarjetas para adquirir productos oficiales, y en posesión de terminales bancarias.

Reventa de boletos en el México vs Ecuador deja detenidos

El 18 de junio de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer la detención de una mujer llamada Lidia Silvia “N” por estar presuntamente relacionada con la venta ilegal de boletos de entrada para los partidos de la justa mundialista.

Hoy en un reporte, las autoridades de la CDMX también dieron a conocer que hubo 9 hombres y 2 mujeres detenidos por propiciar la reventa de accesos para el partido que esta noche se juega al sur de la CDMX. Entre los detenidos hay dos menores de edad.

Debido a las condiciones del clima en la CDMX, donde se registró una jornada de lluvia, el partido tuvo que ser reprogramado.

El partido estaba previsto hoy martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, pero como medida de seguridad en la cancha, comenzó a las 20:00 horas.