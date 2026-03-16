Al rescate de la dictadura: AMLO deja su retiro y pide colecta para el régimen de Cuba

Mientras la dictadura de Cuba enfrenta sanciones y fuertes presiones económicas, así com protestas de sus propios ciudadanos ante los constantes apagones y escasez de alimentos y combustible, quien quiere salir al rescate del régimen con una colecta de fondos es el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Humanidad con América”: La ONG anunciada por AMLO que el SAT autorizó en tiempo récord

A través de su perfil en la red social X compartió un número de cuenta bancaria para armar una colecta de fondos para el dictador Miguel Díaz-Canel. La cuenta está a nombre de una asociación civil llamada Humanidad con América, creada recientemente por Carlos Enrique Pellicer, un cercano a Morena. Esta entidad obtuvo su autorización como donataria en tiempo récord, apenas 24 horas cuando el proceso estándar demora meses.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.



A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

A pesar de, según él, estar en retiro de la política, esta es la segunda ocasión en la que el exmandatario hace una declaración pública. La anterior fue el 3 de enero de 2026, cuando criticó la captura y traslado del dictador depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras que no ha hecho mención alguna sobre la inseguridad y la violencia que se viven en México.

En tanto que la oposición levantó sospechas inmediatas y exigió informes detallados a Hacienda y al SAT sobre su constitución, estatutos y criterios de evaluación.

Oposición exige cuentas: PAN pide investigar estatutos de la colecta millonaria

Héctor Saúl Téllez, diputado federal del PAN, demandó transparencia total sobre la ONG “Humanidad con América”, que revelen su constitución, sus estatutos de donataria, así como las fechas exactas y sus criterios de evaluación. Además de “las razones por las cuales se otorgó en tiempo récord de un solo día, cuando el procedimiento estándar se puede tardar hasta meses”, declaró Téllez.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reaccionó con molestia. Consideró que la mejor forma de apoyar al pueblo cubano consiste en empoderarlo, no en respaldar al régimen que lo oprimió durante décadas. Díaz-Canel agradeció públicamente la acción de López Obrador, lo que avivó el debate internacional.

En redes, usuarios criticaron duramente la iniciativa. Alberto Razo, creador digital de Jalisco, exclamó: “Todos sabemos que es al régimen asesino de Cuba. (...) No tiene vergüenza, señor. Si quiere ayudar a sus socios comunistas de Cuba, saque de ese dinero que usted nos robó a todos los mexicanos, todo ese dineral que se robaron y que nos siguen robando. En serio son unos sinvergüenzas”.

¿Nuevo “Carrusel del Cash”? Analistas alertan sobre desvío de fondos a Morena

Carlos Moris, analista político, advirtió sobre riesgos. Recordó el “carrusel del cash” de 2017, donde dinero recolectado para damnificados del sismo de ese año terminó en efectivo depositado por operadores de Morena, como Alejandro Esquer, ahora senador. Moris coincidió en que esta “cooperacha” podría acabar en las arcas del partido de López Obrador.

Mientras López Obrador juntaba dinero para Díaz-Canel, Cuba vivió protestas masivas. Ciudadanos salieron a las calles para demandar el fin de la dictadura y los apagones constantes. Como símbolo de la furia popular, un incendio consumió la sede del Partido Comunista en Morón.