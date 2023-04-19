Tribunal Electoral valida extensión de mandato de Mario Delgado y Citlalli Hernández

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró válida, en el marco de la Constitución, la prórroga del mandato de Mario Delgado y Citlalli Hernández como presidente y cono secretaria general, respectivamente, del partido Morena. Ambos estarán en sus puestos para después de la elección presidencial del próximo año 2024.

Por mayoría, el Tribunal Electoral coincidió que la medida de extender la duración de los cargos de Mario Delgado y Citlalli Hernández, un año más, corresponde a una decisión del partido, en el marco de la autodeterminación de los institutos políticos.

Para el magistrado Alfredo Fuentes no hay nada en la ley o los estatutos del partido que impida la extensión del mandato, una medida que respaldó con el 74% de los votos el Congreso Nacional de Morena.

Cargo de Mario Delgado y Citlalli Hernández terminaría en agosto de 2023

En ello coincidió el magistrado, Indalfer Infante, para quien la decisión morenista se inscribía en la autodeterminación del partido: "Una prórroga no implica una reelección y no existe incertidumbre respecto al carácter temporal de la medida", sostuvo al recordar que la extensión del mandato terminaría el 31 de agosto de 2024.

Aunque la propuesta de la magistrada ponente, Janine Otálora, planteaba declarar inválida la extensión de mandato, la mayoría determinó que los derechos de los militantes morenistas están garantizados, por lo que Mario Delgado y Citlalli Hernández se quedarán en sus puestos hasta pasando las elecciones presidenciales, es decir, 31 de octubre de 2024.

La extensión del cargo no significa reelección, concluyó el Tribunal Electoral y cabe recordar que la ampliación del periodo de ambos morenistas fue avalada en septiembre de 2022 por el III Congreso Nacional de Morena, a través de una modificación a los estatutos de dicho partido en el que se agregó un artículo transitorio.

El proyecto de la magistrada Jeanine, que pretendía obligar a Mario Delgado y Citlalli Hernández a dejar sus cargos, fue desechado con solo dos votos a favor y cuatro en contra.