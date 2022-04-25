La tripulación de la misión AX-1 efectúa amerizaje exitoso en Florida

Una cápsula Crew Dragon C206 Endeavour con los miembros de la tripulación de la misión AX-1 efectuó un amerizaje exitoso en aguas de la costas del Estado de Florida en Estados Unidos (EU).

Misión espacial privada regresa con éxito a la Tierra

La primera misión espacial totalmente privada rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), que fue integrada por tres hombres de negocios y un exastronauta de la NASA, regreso a la Tierra luego de un amerizaje exitoso y una estadía de más de dos semanas en el complejo orbital.

La cápsula Crew Dragon C206 Endeavour (de SpaceX) partió el domingo (24 de abril de 2022) su regreso a la Tierra junto con los cuatro miembros de la misión AX-1.

Se desacopló de la Estación Espacial Internacional a las 21:00 (hora local) de la costa este de Estados Unidos de este lunes (25 de abril de 20252), para comenzar el viaje de regreso y culminar con un amerizaje exitoso frente a las costas de Florida.

Splashdown of Dragon confirmed pic.twitter.com/m0C7GjwhYh — SpaceX (@SpaceX) April 25, 2022

Misión espacial privada regresa con éxito a Tierra

La tripulación de la misión AX-1 estuvo integrada por cuatro hombres, tres empresarios que pagaron millones de dólares (cada uno), y el exastronauta Michael López-Alegría (hispano-estadounidense). Inicialmente, ellos debían pasar solo ocho días en la Estación Espacial Internacional, sin embargo, su regreso tuvo posponerse en diversas ocasiones debido a condiciones climáticas adversas.

Larry Connor, estadounidense propietario de una inmobiliaria; Mark Pathy, canadiense y jefe de una sociedad de inversión; Eytan Stibbe, expiloto israelí y cofundador de un fondo de inversión, estuvieron acompañados de Michael López-Alegría, un exastronauta. El pasado día ocho de abril, la misión AX-1 despegó desde Florida y llegó a la Estación Espacial Internacional al día siguiente.

From tech breakthroughs to music duets - here are 15 things to know about #Ax1 before live splashdown coverage of the first all-private mission to the ISS resumes:https://t.co/6H2rdFWo0v pic.twitter.com/4MGDxxytx1 — Axiom Space (@Axiom_Space) April 25, 2022

Desde avances tecnológicos hasta dúos de música: Tripulantes de misión AX-1

En colaboración con centros de investigación y ya desde el complejo orbital, la tripulación de la misión AX-1 efectuó una serie de experimentos centrados en el envejecimiento y la salud del corazón.

Los integrantes de la misión AX-1 también probaron unos auriculares que registran el rendimiento cognitivo en condiciones de ingravidez, según el libro de registro del complejo espacial.

Cabe señalar que la misión fue bautizada como AX-1. Esto debido a que la empresa Axiom Space actuó como una agencia de "viajes espaciales". Le compró el medio de transporte a la compañía SpaceX (compañía de Elon Musk) y le pagó a la NASA por el uso de su estación.

Se trata del quinto amerizaje exitoso de una cápsula Crew Dragon tripulada. SpaceX transporta regularmente astronautas de la NASA rumbo a la Estación Espacial Internacional.