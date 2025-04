Estas son las estaciones del Trolebús Chalco–Santa Martha que no abrirán; ¿cuándo se inaugura?

La nueva línea del Trolebús Chalco–Santa Martha, una obra que busca conectar al oriente del Estado de México (Edomex) con la Ciudad de México (CDMX), se prevé que sea inaugurada a finales de abril.

Sin embargo, su arranque será de forma parcial debido a trabajos hidráulicos que atraviesan la zona de Chalco. Por ello, te dejamos la lista de las estaciones que no darán servicio una vez que esté en operación este nuevo trolebús.

¿Qué estaciones del trolebús Chalco- Santa Martha no darán servicio?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), algunas estaciones quedarán pendientes debido a obras inconclusas, principalmente relacionadas con la instalación del colector Teotongo y trabajos de drenaje en Chalco.

“Van a quedar unas estaciones pendientes porque particularmente en Chalco, en una parte donde el Trolebús va a nivel se tuvo que suspender porque se está haciendo el colector” así lo informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante la fase inicial, los usuarios no podrán realizar paradas en las siguientes estaciones:



T eotongo

La Virgen

Xico

La Covadonga

Ejidal

No obstante, autoridades no han hecho oficial la lista final de las estaciones habilitadas para el primer día de operación, aunque se sabe que la obra no se inaugurará completa.

¿Ya conoces el nuevo #Trolebús Chalco–Santa Martha? 🚌⚡



Te compartimos 4 datos importantes que seguro te van a interesar. ¡Chécalos! 👀✅ pic.twitter.com/0mvE6ZXAdm — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) April 11, 2025

¿Cuál es la ruta completa del Trolebús Chalco-Santa Martha?

En un inicio se había dado a conocer el nombre de las 15 estaciones que conformarían el nuevo trolebús. Aunque, recientemente Daniel Sibaja, titular de la Semov, presentó el nombre de las 13 estaciones y dos terminales que integrarán esta obra:



Santa Martha Teotongo La Virgen Xico Parque de la mujer Cuauhtémoc Puente Rojo Puente Blanco Parque Tejones Unión de Guadalupe La Covadonga Ejidal José María Martínez Amalinalco Chalco

El nuevo #Trolebús Chalco-Santa Martha les dará a 3 millones de personas una movilidad accesible, eficiente y con cero contaminantes, un derecho que el gobierno de la Mtra. @delfinagomeza pone al servicio de las y los mexiquenses. 🚊💪🏼#TrolebúsElevado #Semov… pic.twitter.com/jP2G49jebr — Daniel Sibaja (@DanielSibaja_) April 10, 2025

¿Qué línea del Metro conecta con el Trolebús Chalco–Santa Martha?

Esta línea de trolebús tendrá conexión con la estación Santa Marta y La Paz de la Línea A del Metro, además del Cablebús Línea 2 y el Trolebús Elevado Línea 10.

Gracias a esta interconexión, los traslados serán mucho más rápidos y eficientes, reduciendo los tiempos de viaje de hasta 2 horas a solo 35 minutos.

Esto permitirá a los usuarios desplazarse con mayor facilidad desde Chalco y Santa Marta hacia el centro de la capital y otras zonas del Edomex.