Chofer del Trolebús Elevado se queda dormido y se estrella en Santa Martha

Un fuerte accidente se registró hace unos momentos en el Trolebús Elevado, luego de que dos unidades de transporte público chocaran poco antes de llegar a la terminal Santa Martha, en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una de las unidades se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que se impactara contra otro trolebús que se encontraba detenido esperando su ingreso al paradero.

Varios pasajeros resultaron con golpes contusos debido a la colisión y fueron desalojados de las unidades para recibir atención médica. Autoridades informaron que el servicio se encuentra temporalmente suspendido en este tramo mientras se atienden a los lesionados y se retiran los vehículos involucrados.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) se encuentra en el lugar. En breve más información.