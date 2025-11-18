Logo InklusionSitio accesible
Chofer del Trolebús Elevado se queda dormido y se estrella en Santa Martha

Dos unidades del Trolebús Elevado chocaron antes de llegar a la terminal Santa Martha; presuntamente el chofer se durmió. Hay heridos y servicio suspendido.

Trolebús Elevado choca en Santa Martha y deja lesionados; conductor se durmió
Trolebús Elevado choca en Santa Martha y deja lesionados; conductor se durmió | Daniel de Rosas/FIA
Escrito por: Carlos Alberto Pérez

Con información de: Daniel de Rosas / Azteca Estado de México

Un fuerte accidente se registró hace unos momentos en el Trolebús Elevado, luego de que dos unidades de transporte público chocaran poco antes de llegar a la terminal Santa Martha, en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una de las unidades se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que se impactara contra otro trolebús que se encontraba detenido esperando su ingreso al paradero.

Varios pasajeros resultaron con golpes contusos debido a la colisión y fueron desalojados de las unidades para recibir atención médica. Autoridades informaron que el servicio se encuentra temporalmente suspendido en este tramo mientras se atienden a los lesionados y se retiran los vehículos involucrados.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) se encuentra en el lugar. En breve más información.

