Lotería Nacional presenta billete conmemorativo por los 450 años de la fundación de León

La Lotería Nacional, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Municipio de León presentaron el billete del Sorteo Mayor No. 3998, con el que se conmemoran los 450 años de la fundación de la ciudad de León, reconociendo el esfuerzo colectivo de generaciones que han forjado su historia, cultura y tradiciones, así como a las mujeres y hombres que han construido una ciudad viva, solidaria y visionaria.

La develación del billete conmemorativo estuvo encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; la gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quienes coincidieron en que esta celebración honra a un territorio y a una comunidad que continúa escribiendo su historia con fuerza y visión de desarrollo.

Un símbolo de identidad y orgullo para León

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo expresó que este billete conmemorativo “no es sólo un símbolo, es un fantástico escaparate que nos permite compartir con millones de mexicanas y mexicanos la identidad y el orgullo de ser leonesas y leoneses”.

Destacó que el billete exalta 450 años de una historia viva que late en cada calle, plaza y rincón de León, reflejando el orgullo por las raíces, la cultura y las tradiciones de la ciudad. Añadió que cada imagen plasmada en el billete lleva consigo la esencia del terruño, la historia que une a su gente y la esperanza de un mejor futuro, además de reconocer al equipo de la Lotería Nacional por hacer posible este homenaje.

Así se vivió la presentación.

Homenaje a una ciudad con historia viva y futuro

Por su parte, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó que la emisión de este billete es un homenaje a la historia viva que sigue latiendo en León, ciudad que forma parte del corazón histórico y productivo de Guanajuato.

Señaló que celebrar a León es reafirmar que el futuro se construye desde lo local, desde la comunidad y el trabajo diario, contribuyendo al desarrollo del estado y al bienestar del país, con la convicción de avanzar hacia un León más justo, incluyente y próspero para las nuevas generaciones.

Asimismo, mencionó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum se impulsa una visión humanista de gobierno, donde gobernar es servir y donde la historia y la identidad de cada comunidad son pilares del bienestar colectivo.

Fue una gran fiesta.

Reconocimiento nacional a lo local y a su gente

Desde el Teatro de la Lotería Nacional, Olivia Salomón afirmó que cuando una institución nacional reconoce a una ciudad como León, también reconoce el valor de lo local, de la diversidad y de aquello que une a México como nación. Añadió que la vocación de la Lotería Nacional es estar cerca del pueblo, con respeto y profundo sentido de identidad nacional.

En su mensaje, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos agradeció a la Lotería Nacional por rendir homenaje a la historia de León, ciudad que ha dejado huella en Guanajuato y en el país. Destacó el trabajo de generaciones de hombres y mujeres valientes y solidarios que han superado múltiples retos y construido el presente de la ciudad.

Resaltó que el billete refleja elementos emblemáticos como el león de la Calzada, los textiles y otros símbolos que representan a León y a México.

Un billete que celebra 450 años de historia

Al invitar a participar en el sorteo, se informó que el billete recorrerá mercados, plazas y hogares de todo el país, llevando un mensaje claro: León tiene historia, carácter y futuro. El Sorteo Mayor No. 3998 se realizará el martes 20 de enero, con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

Cada cachito tiene un costo de 30 pesos y la serie completa 600 pesos. Los 3 millones 600 mil cachitos ya están disponibles en todo el país en puntos de venta y a través de miloteria.mx. El sorteo será transmitido en vivo por el canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.