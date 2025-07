Entre lágrimas y aplausos llegó el día del adiós para la jueza Reyna Rodríguez, quien colgó la toga y dejó atrás 25 años al servicio de la justicia federal. Pudo quedarse hasta el 2027, pero decidió irse. Así, los estragos y efectos de la reforma judicial en México.

“Mi lealtad está con México y con los mexicanos, y no obstante mis principios, valores y convicciones no me permitían trabajar a lado de quienes destruyeron la República”, expresó la jueza de Distrito, quien se preparó para su última audiencia.

“Tengo los sentimientos a flor de piel porque es la última vez que me pondré mi toga, me encantaría que me acompañaran”, expresó.

Oficialismo no dañó a jueces, sino a la ciudadanía: jueza

Antes de retirarse, dejó claro que el daño causado por el oficialismo no fue a jueces y magistrados, sino a los ciudadanos.

“Ahora los ciudadanos mexicanos a partir del mes de septiembre van a quedar expuestos a las decisiones de los más poderosos. Lamentablemente, los más poderosos, aquí no es el amado pueblo, que señala el oficialismo, son ellos mismos y sus aliados”, comentó.

Jueces retirados no han recibido liquidación

La abogada Rodríguez, al igual que sus compañeros que optaron por el retiro anticipado, no ha recibido su liquidación y no tienen para cuando.

Con sus ahorros, dice, brindará consultorías, ya que la reforma judicial también les prohíbe litigar durante dos años en el estado donde estaban adscritos.

“No sé la verdad que fue este resentimiento tan grande del expresidente hacia el Poder Judicial de la Federación, pero vaya que nos lo hizo pagar ese resentimiento”, manifestó.

En abril pasado, Óscar Javier Mendoza Altamirano, entonces Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Colima, anunció durante una audiencia su retiro y colgó su toga de manera simbólica entre aplausos de pie, dejando atrás 23 años de carrera judicial.

“Es totalmente falso que los jueces federales seamos corruptos, ese es un discurso espurio, han sido mínimos los jueces que han sido sancionados por una razón así, hoy por eso ante ustedes, depondré mi toga y me retiro con esa misma dignidad que hace 10 años, el día de mi cumpleaños, asumí el cargo como juzgador federal”, expresó en la audiencia.