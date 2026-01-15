La Ley de Insurrección al acecho: El plan de Trump para aplacar las protestas por redadas migratorias en Minneapolis

La ciudad de Minneapolis está viviendo sus horas más oscuras. Mientras a nivel internacional el presidente Donald Trump pide el fin de la represión en Irán, en casa el tono es radicalmente distinto.

Tras una semana de caos provocada por la muerte de Renee Good a manos de un agente de migración (ICE), la situación ha pasado de la protesta al enfrentamiento directo. El gobierno federal, lejos de calmar los ánimos, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de usar la fuerza militar para recuperar el control de las calles.

#Minneapolis al límite



La violencia en las calles no da tregua. Las protestas se intensifican tras la muerte de Renne Good, víctima de disparos por un agente migratorio, y otro manifestante herido a balazos en medio de las manifestaciones.



El presidente Trump amenazó con… pic.twitter.com/nYQnzn9juX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 16, 2026

¿Qué es la Ley de Insurrección que buscaría aplicar Trump?

La Ley de Insurrección es una herramienta legal que permite al presidente de los Estados Unidos desplegar tropas militares activas dentro del país para detener desórdenes civiles o rebeliones. Es una medida extrema que rara vez se usa, ya que normalmente el ejército no puede vigilar a sus propios ciudadanos.

Invocar esta ley significaría que soldados armados podrían patrullar Minneapolis, sustituyendo o apoyando a la policía local, algo que para muchos residentes representa el fin de la libertad de protesta.

Otro ataque armado en Minneapolis deja un fallecido

La tensión creció aún más tras un nuevo incidente armado. Un ciudadano venezolano resultó herido de bala por un oficial durante una manifestación. Según el reporte oficial, el hombre intentó escapar en su vehículo y luego a pie, siendo acusado de resistirse al arresto. Sin embargo, para los manifestantes, esto es solo otra muestra del uso excesivo de la fuerza.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , defendió al agente asegurando que fue atacado con palas y escobas, obligándolo a disparar en defensa propia.

Se intensifican protestas contra el ICE



Manifestantes salieron nuevamente a las calles de #Minneapolis para protestar contra el ICE, tras el tiroteo fatal ocurrido durante un operativo migratorio que desató indignación y exigencias de justicia.https://t.co/YNNg1aHHTG pic.twitter.com/XX7tDm4WNH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2026

Trump y la Casa Blanca: “Mano dura” sin tregua

Desde sus redes sociales, el presidente Trump no ha dejado lugar a dudas: si la violencia no para, las tropas entrarán. Su vocera, Karoline Leavitt, confirmó que el uso de la Ley de Insurrección es una opción real y que el presidente está listo para actuar.

Esta postura busca proyectar una imagen de orden absoluto ante las redadas migratorias, pero en la práctica ha “combustionado” un escenario que ya era volátil, dividiendo a la opinión pública entre quienes piden paz y quienes exigen justicia.

Miedo y resistencia en las calles de Minneapolis

El ambiente en Minneapolis es de puro pánico. “Tengo mucho miedo, me preocupa no poder ni siquiera ir a la escuela”, comentó una joven residente. Por un lado, las familias temen que las redadas de ICE se vuelvan más agresivas con apoyo militar; por otro, la molestia ciudadana ha crecido tanto que los grupos de protesta aseguran que no se quedarán de brazos cruzados.

Los gritos de justicia y el sonido de las patrullas son ahora el ruido cotidiano de una ciudad que se siente sitiada por su propio gobierno.