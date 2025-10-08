Manifestaciones en Portland: Kristi Noem visita la instalaciones de ICE

Las manifestaciones en Portland frente a las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se mantienen. La confrontación de alta tensión con intervención federal comenzó el 27 de septiembre de 2025, lo que significa que las protestas llevan aproximadamente 10 días de intensos enfrentamientos.

Entre las imágenes virales de las protestas, se puede ver como inconformes son rociados con gas pimienta afuera de las instalaciones de ICE.

La escalada se debe a la presencia de agentes federales que han utilizado la fuerza para proteger los edificios.

Kristi Noem visita ICE

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, viajó hacia las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en la cidad. La visita de Noem representó un acto de apoyo a los agentes y una reafirmación de la política de mano dura de la administración de Donald Trump.

Hasta el momento no se conoce el itinerario de su visita, sólo pudo observarse la caravana en la que viajaba.

La Respuesta de Trump a manifestaciones y sus Batallas Legales

El presidente Donald Trump ha intensificado la respuesta federal con las siguientes medidas de seguridad:

Despliegue de Agentes: Ordenó el envío inicial de agentes federales del DHS, ICE y CBP para resguardar la propiedad federal.

Mano Dura: Ha autorizado el uso de la “fuerza total” y ha mantenido una retórica combativa hacia los manifestantes.

Amenaza Militar: Trump ha mencionado la posibilidad de usar la Ley de Insurrección, una legislación que permitiría el despliegue de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con información difundida por diversas agencias internacionales, siguen las batallas legales para evitar el despliegue de la guardia nacional en las calles. La tensión se mantiene entre el gobierno federal y las autoridades locales que se oponen a la militarización del control civil.