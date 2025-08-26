¡Por vivir en dos lugares al mismo tiempo! Trump destituye a la gobernadora de la Reserva Federal

El presidente Donald Trump anunció este 25 de agosto de 2025 la destitución inmediata de Lisa D. Cook, gobernadora de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Según la notificación oficial enviada desde la Casa Blanca, la funcionaria fue removida de su cargo tras ser acusada de falsedad en acuerdos hipotecarios y señalada por incurrir en “negligencia grave” en el ejercicio de sus funciones como reguladora financiera.

La carta, dirigida por Trump a Cook, sostiene que la medida se tomó bajo la autoridad que le otorga el Artículo II de la Constitución de EU y el Federal Reserve Act de 1913, que permite remover a un gobernador de la Reserva Federal “por causa justificada”.

Los señalamientos contra Lisa Cook

El documento firmado por Trump cita como base un informe criminal fechado el 15 de agosto de 2025, emitido por William J. Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA), y remitido a la fiscal general, Pam Bondi. Dicho informe indica que Cook habría firmado declaraciones contradictorias en al menos dos acuerdos hipotecarios.

En un caso, Cook certificó que una propiedad en Michigan sería su residencia principal durante un año. Sin embargo, apenas dos semanas después firmó otro documento en el que aseguraba que una vivienda en Georgia sería también su residencia primaria para ese mismo periodo.

Para la Casa Blanca, esta contradicción no puede considerarse un error administrativo: “Es imposible que tuviera la intención de cumplir con ambos” dice el documento.

Información en desarrollo....