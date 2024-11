¿Tu auto circula este 2 de noviembre? Estas son las restricciones del Hoy No Circula para este sábado

¿Planeas salir este sábado? Para este 2 de noviembre, el programa vehicular Hoy No Circula establece las restricciones correspondientes con el objetivo de reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en la zona metropolitana del Valle de México .

El HNC aplica en la Ciudad de México y Estado de México y regula el uso de vehículos en función de su número de placa, engomado y holograma de verificación ambiental. Para que no cometas ninguna infracción, a continuación te decimos qué autos descansan este sábado.

¿Qué autos descansan este sábado 2 de noviembre por el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula establece restricciones para la circulación de algunos vehículos en las calles de la CDMX y Edomex este 2 de noviembre de 2024. Cabe recordar que se trata del primer sábado, por lo que los siguientes autos no circulan.

Descansan autos con:



Terminación: 1, 3, 5, 7 y 9

Holograma: 1 y 2

Es importante recordar que el programa vehicular entra en vigor desde las 5:00 hasta las 22:00 horas de este sábado.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el numeral VII del programa Hoy No Circula, los autos que están exentos de las restricciones vehiculares son:



Tractores agrícolas

Maquinaria de construcción y minería

Motocicletas

Vehículos eléctricos

Con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Con Hologramas 00 y 0

Con permiso especial para circular

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si algún conductor llegará a violar el Hoy No Circula en el Valle de México, el programa establece una sanción económica que va de las 20 a las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2024, una UMA equivale a $108.57 pesos mexicanos, por lo que la multa por no respetar el Hoy No Circula sería de entre $2,171.4 y $3,257.1 pesos.

Recuerda que este programa vehicular ayuda a reducir de manera significativa los niveles de contaminación en la Ciudad de México y Estado de México. Además, fomenta la planificación de rutas, el uso del transporte público y ayuda a disminuir la congestión vehicular.