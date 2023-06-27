Turista graba su nombre y el de su novia en la pared del Coliseo; Autoridades de Italia ya lo buscan

En redes sociales se viralizó el video de un turista rayando una de las paredes del Coliseo romano, en las imágenes aparece el sujeto grabando su nombre y el de su novia con una llave en uno de los muros internos del antiguo anfiteatro.

El turista se ve feliz y hasta sonriendo a pesar de que el autor del video le dice que no lo haga. Finalmente el hombre lo ignoró y continuó grabando en la pared, el sujeto dejó marcada la inscripción “Ivan + Hayley 23”.

El monumento, uno de los más importantes en Italia y reconocido a nivel mundial, ha sufrido reiteradamente actos de vandalismo. Esta no es la primera vez que un turista es sorprendido dejando inscripciones o intentando sustraer pedazos de piedra de las paredes del Coliseo romano.

Autoridades de Italia piden castigo ejemplar para turista que grabó su nombre el el Coliseo

Tras darse a conocer el video, las autoridades italianas comenzaron a buscar al turista acusado de vandalizar el monumento. Gennaro Sangiuliano, ministro de Cultura de Italia, pidió que se diera un castigo ejemplar al hombre.

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento el sujeto no ha sido identificado, sin embargo, ya es buscado y se espera dar con él gracias a las imágenes del video, donde se puede ver su cara.

El ministro de cultura condenó el acto y lo calificó como “muy grave, indigno y una señal de gran descortesía”, compartió en un comunicado. “Espero que quien haya hecho esto... sea identificado y sancionado de acuerdo con nuestras leyes”, agregó.

Turista que grabó el Coliseo con su nombre y el de su novia será multado

La policía de Carabinieri de Italia está investigando el acto vandálico y explicaron que el turista que grabó su nombre y el de su novia en la pared del Coliseo se arriesga a una multa de al menos 15 mil euros (281 mil pesos mexicanos) y una pena de prisión de hasta cinco años.

El Coliseo fue el anfiteatro más grande del imperio romano y solía albergar peleas de gladiadores, ejecuciones y cacerías de animales. Fue construido hace 2000 años, y actualmente es la atracción turística más popular de Italia.

Con información de Reuters