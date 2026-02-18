Otra amenaza de bomba en la UAM Cuajimalpa obliga a evacuar a más de 500 personas

Una amenaza de bomba obligó este martes 17 de febrero a desalojar la UAM Cuajimalpa, en Santa Fe, Ciudad de México. Más de 500 estudiantes, profesores y trabajadores salieron de la Torre III tras el reporte de un presunto artefacto explosivo dentro del plantel.

La alerta activó protocolos de emergencia y movilizó a cuerpos especializados en manejo de explosivos. Después de varias horas de revisión, las autoridades descartaron riesgo y autorizaron el regreso a clases.

¿Qué ocurrió dentro de la UAM Cuajimalpa?

El reporte inicial advertía sobre un objeto sospechoso y la posible existencia de otros dispositivos en el inmueble. De inmediato se ordenó la evacuación preventiva para proteger a la comunidad universitaria.

Protección Civil de la Ciudad de México, personal de la alcaldía Cuajimalpa y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio. El agrupamiento especializado "Zorros", entrenado en desactivación de explosivos y atención de alto riesgo, encabezó la inspección.

¿Localizaron una bomba dentro de la UAM de Cuajimalpa?

Durante la revisión se localizó un objeto de forma cilíndrica con cables y pilas en uno de los pisos del edificio. Tras la evaluación técnica, se determinó que no representaba un peligro real.

El perímetro fue asegurado mientras concluían las maniobras y se descartaban riesgos adicionales.

¿Habrá consecuencias por la amenaza de bomba en la UAM?

Una vez confirmado que no existía peligro, la UAM Cuajimalpa informó que las actividades académicas y administrativas se reanudaban con normalidad.

La institución también indicó que se iniciaron investigaciones para identificar a los responsables. En caso de comprobarse conductas delictivas, podrían aplicarse sanciones conforme al Código Penal Federal.

No es la primera amenaza de bomba en la UAM Cuajimalpa

La alerta registrada este 17 de febrero no es un hecho aislado en la UAM Cuajimalpa. En octubre pasado, el plantel también activó protocolos de emergencia tras una advertencia similar dentro de sus instalaciones.

En aquella ocasión, la alerta se originó después de que personal de seguridad atendiera un conato de incendio en los sanitarios del edificio. Durante la revisión se localizó un mensaje que advertía sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo.

El incidente generó momentos de tensión entre la comunidad universitaria y obligó a desalojar el inmueble mientras se realizaban inspecciones preventivas. La movilización ocurrió alrededor de las 14:00 horas y derivó en la intervención de autoridades para descartar riesgos.

Aunque en ese episodio tampoco se confirmó la presencia de un explosivo real, el antecedente explica la rápida activación de protocolos este martes.