Desalojan a estudiantes de la UAM Cuajimalpa por amenaza de bomba hallada en los baños

El pánico se desató la tarde de este lunes 13 de octubre dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Cuajimalpa, luego de que se encontrara una amenaza de bomba.

Primeros reportes indican que, tras hallar un mensaje que advertía sobre la presencia de un artefacto explosivo y la quema de un bote de basura dentro de los baños, decenas de estudiantes fueron evacuados del plantel ubicado al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Desalojan la UAM Cuajimalpa por presunta amenaza de bomba

De acuerdo con información preliminar, la alerta se generó alrededor de las 14:00 horas, cuando personal de seguridad universitaria atendió un conato de incendio, que permitió encontrar un mensaje escrito que advertía sobre el artefacto.

Según las imágenes difundidas por los propios estudiantes, en el cartel se podía leer: “tienen hasta las 2:00 pm para encontrar la bomba oculta”. Inmediatamente, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y evacuaron a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Minutos más tarde, el equipo táctico “Los Zorros” ingresó a las instalaciones para realizar una inspección minuciosa en busca de cualquier objeto sospechoso.

Alrededor de las 15:00 horas, el rector de la Unidad Cuajimalpa, Alfonso Mauricio Sales Cruz, señaló que nada se va a tomar como broma. Por ello, personal de la Policía de Investigación y bomberos realizaron una inspección completa para verificar si existían más mensajes ocultos.

Al descartarse la presencia de explosivos, la comunidad estudiantil reanudó sus actividades, aunque se permitió que los alumnos decidieran retirarse.

UAM se pronuncia tras la amenaza de bomba; Conalep Santa Fe suspende clases

Tras confirmar que se trató de una falsa alarma, la casa de estudios informó que se mantuvo en contacto con las autoridades del plantel para salvaguardar la integridad de toda la comunidad universitaria, además de solicitar ayuda de las autoridades capitalinas para descartar cualquier peligro.

Asimismo, se realizarán las investigaciones necesarias para identificar a las personas involucradas y deslindar responsabilidades.

Como medida preventiva, el Conalep Santa Fe anunció la suspensión de las actividades académicas del turno vespertino. A través de un comunicado, la institución señaló que la decisión fue tomada “por seguridad”, debido a la cercanía con el plantel universitario.