UAM: Sindicato rechaza regreso a clases presenciales

Luego de tres horas de negociaciones, el Sindicato de Trabajadores Independientes de la UAM (SITUAM) rechazó la propuesta de las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para el retorno a clases presenciales.

En una reunión celebrada la noche de este lunes con directivos de la llamada Casa Abierta al Tiempo, representantes del sindicato dijeron no al regreso, alegando que no es seguro.

Durante la reunión, también demandaron que no haya represalias contra sus agremiados: “Exigimos ni un descuento a ningún trabajador, no represalias a la situación que hemos planteado. No estamos fuera de lugar, y no aceptamos presiones de nadie”, señaló Jorge Dorantes, secretario General del SITUAM.

En consecuencia, Norma Rondero López, secretaría General de la UAM, pidió a los trabajadores que entreguen una propuesta concreta, que permita regresar físicamente a las clases.

Luego de un año y siete meses de pandemia, las clases presenciales en la UAM pudieron haber iniciado este 25 de octubre, sin embargo, los integrantes del SITUAM no se presentaron a laborar.

“Este calendario que planteábamos era una posibilidad de irse acercando a acordar entre los dos, pues no fue respondido por el sindicato”, aseguró por la tarde Rondero López.

En lo que va de octubre, los directivos de la UAM han presentado al menos dos propuestas para regresar a actividades presenciales. Ambas rechazadas por el SITUAM, a pesar de que las autoridades afirman que se han establecido los protocolos para el regreso seguro.

Retorno seguro: UAM

Al respecto, Rendero López reiteró que las instalaciones están preparadas: “Las medidas de protección se han tomado en todos los casos, y esperamos solamente que nos digan que sí, vamos a tratar de establecer jornadas laborales reducidas, horarios más manejables y desde luego, quiero insistir en ello, es una incorporación gradual”.

Se trata dijo, de horarios escalonados en grupos pequeños; además están medidos los aforos para espacios cerrados “y con estos grupos pequeños y con estos horarios, estaremos en condiciones de recuperar la vida en las unidades y en todas las instalaciones”, insistió la funcionaria.

La última propuesta de la UAM era que las actividades presenciales iniciaran el próximo 8 de noviembre. Sin embargo, este martes se informará la fecha de la próxima reunión, que podría celebrarse por la noche.

Por lo pronto, casi 60 mil estudiantes seguirán esperando el retorno a sus escuelas.