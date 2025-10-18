“El problema es que no se caen bien”, dice Trump sobre Putin y Zelenski

Donald Trump recibió este viernes en la Casa Blanca al presidente ucraniano Vlodimir Zelenski, todo ocurrío luego de que el estadounidense también hablara por teléfono con el ruso Vladimir Putin.

Según Trump, el objetivo de todas las partes involucradas es conseguir la paz, aunque en la Unión Europea creen que cuando surja algún acuerdo, será ventajoso para los rusos.

Trump asegura que el mayor problema es que Putin y Zelenski se caen mal; “Estos dos líderes no se caen bien. Y queremos que todos se sientan cómodos. Así que, de una forma u otra, participaremos en tríos, pero puede que por separado”.

Los mandatarios también tocaron el tema de la próxima reunión de Trump con el presidente ruso Putin, pues este jueves acordaron un encuentro en Budapest, Hungría.

Anunciaron que esta será una segunda cumbre de paz para solucionar problemas de guerra internacionales.

Trump and Zelensky met in Washington. Here are the main statements so far:



Trump:

▪️ The Budapest meeting will be only with Putin, but Zelensky will be kept informed.

▪️ We’ll talk with Zelensky about strikes on Russia.

▪️ We hope to end the war without using Tomahawks — we’re… pic.twitter.com/mlJS64Ytcz — KyivPost (@KyivPost) October 17, 2025

Una negociación de paz

Trump se presentó a la junta con Zelenski como un mediador de paz, ansioso por sumar este conflicto a la lista de guerras que afirma haber terminado.

En su red social Truth, el presidente estadounidense, declaró que “ya se ha derramado suficiente sangre” y que ambos bandos deberían “parar donde están” para que “cada uno declare victoria, y que la historia decida”.

Sorprendentemente, Zelenski respaldó parcialmente el mensaje de Trump, afirmando: “El presidente tiene razón (...) y tenemos que detenernos donde estamos” en relación con la necesidad de un alto al fuego inmediato. El líder ucraniano destacó que tuvo una reunión productiva y que confía en que Trump quiere poner fin a la guerra.

Trump on the war in Ukraine after meeting with Zelensky: "Let both claim Victory, let History decide! No more shooting, no more Death, no more vast and unsustainable sums of money spent." pic.twitter.com/gmOuHTbSnw — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2025

Siempre no habrá Misiles Tomahawk

El objetivo principal de Zelenski al visitar Washington era obtener el compromiso de Estados Unidos para el envío de misiles de crucero Tomahawk. Ucrania necesita estos misiles de largo alcance para una nueva ofensiva y para contrarrestar a Rusia.

Trump se mostró evasivo y pareció pausar el apoyo incondicional en este tema. Respondió a Zelenski diciendo: “Preferiríamos que no necesitaran Tomahawks” y argumentó que Estados Unidos también necesita esas armas para proteger su propio país.

Trump left the White House by helicopter shortly after Zelensky's departure. pic.twitter.com/5XdLHYhXDW — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2025

Después de la reunión

Al finalizar la junta, Trump se retiró de la Casa Blanca a bordo del helicóptero presidencial sin responder preguntas de la prensa.

Por el otro lado, Zelenski sí tuvo pláticas con la prensa y comentó que está abierto a acuerdos bilaterales, trilaterales y a cualquier formato que pueda acercarlos mucho más a la paz.

El mandatario ucraniano añadió que después de la reunión de dos horas que sostuvo con el republicano, pudo pláticar por teléfono con líderes europeos y les comentó que confía mucho en las intenciones que tiene Trump de ayudar a poner fin a esta guerra que ha durado casi tres años.