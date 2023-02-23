Ucrania lanza billete conmemorativo por el primer año de la guerra

A unas horas de cumplirse el primer año de la guerra de Rusia y Ucrania, el gobierno de Volodomir Zelensky lanzó un billete conmemorativo, el cual tiene un valor de 20 hryvnias, equivalente a 10 pesos mexicanos.

El billete conmemorativo tiene la imagen de tres soldados ucranianos izando la bandera nacional azul y amarilla, al reverso se muestran dos manos atadas con una cinta, haciendo referencia a los asesinatos cometidos por las tropas rusas, motivo por el cual Putin es investigado por crímenes de guerra.

"Para conmemorar el aniversario de la guerra, decidimos lanzar un billete conmemorativo que representará en una pequeña hoja de papel un año de emociones, patrones, contenido y cosas icónicas", dijo Andriy Pyshnyi, el gobernador del Banco Central de Ucrania.

El nuevo billete que contiene elementos de seguridad innovadores tendrá una circulación de 300 mil ejemplares. Los funcionarios del banco central dijeron que tardaron alrededor de ocho meses en diseñarlo y producirlo.

La presentación del billete la realizó Andriy Pyshnyi en una sala central del edificio del banco central en el corazón de la capital Kiev.

El banco central indicó que ya se planea una serie de notas conmemorativas para proporcionar un registro visual de la historia de guerra de Ucrania. Dijo que ya trabajan en nuevos billetes para conmemorar una victoria y la reconstrucción del país devastado por Rusia.

"Durante este año, los ucranianos se dieron cuenta de su fuerza, su importancia, su capacidad no solo para resistir sino también para ganar, para ganar sin perdonar un solo crimen militar, una sola casa en ruinas", dijo Pyshnyi. "Esta victoria tendrá un precio muy alto, pero sucederá y será nuestra".

¿Cómo es la economía de Ucrania a un año de la guerra?

Durante el último año, el banco central trabajó duro para mantener la economía a flote y la estabilidad en el país devastado por la guerra que inició Rusia.

En el verano de 2022 fijó la moneda hryvnia a 36.57 por dólar e intervino periódicamente en el mercado de divisas para respaldarla. Gracias a miles de millones en ayuda exterior de los socios occidentales de Ucrania, las reservas de divisas fuertes crecieron a casi 30.000 millones de dólares a principios de febrero.