Ucrania exhibe vehículos de combate rusos calcinados en Kiev

Una de las calles principales del centro de Kiev, amaneció con una fila de vehículos de combate rusos, quemados. Esto es parte de los preparativos de la conmemoración del Día de Independencia de Ucrania que se celebra el 24 de agosto.

Este será el segundo año en que la conmemoración ocurre en medio de la invasión rusa a Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022.

Ukraine will celebrate its Independence Day on August 24th.



This year it will hold an unusual military ‘parade’.



Captured Russian military vehicles are being brought to Khreshchatyk (the main street in Kyiv) where they will stay on display until August 28. #Ukraine #Kyiv… pic.twitter.com/99zkl4u7sk — Natalka (@NatalkaKyiv) August 21, 2023

Son 32 años de independencia que Ucrania no está dispuesta a perder. Así lo expresaban las personas que recorrieron la calle Kreshchatyk en el centro de la capital Kiev. Entrevistada por Reuters, Natalia Koval, de 59 años, residente en la capital, expresó su horror ante lo que representaban los trofeos del campo de batalla, pero dijo que confiaba en que Ucrania acabaría derrotando a Rusia. "Nuestro Estado lo celebrará", afirmó. "Sí, quizá todavíano, pero llegará el momento, y esta victoria no será sólonuestra, sino una victoria para el mundo entero".

Los residentes del centro de Kiev dijeron que les gustaba que se expusieran los restos del armamento ruso y que esperabanque eleve el espíritu de lucha de los ucranianos. "Creo que es una buena idea para mostrar lo que nuestroejército es capaz de hacer y (...) para mostrar lo malos que son(los rusos) en la lucha", dijo Mark Omelchenko, de 23 años.

Un festejo de independencia discreto

Este año no se espera una gran celebración ya que la situación para el ejército ucraniano en este momento es crítica, pues su contraofensiva contra los rusos ha avanzado lentamente y no han podido recuperar asentamientos importantes tomados por Moscú. El año pasado la conmemoración de independencia se dio en medio de amenazas de bombardeos por parte de Rusia.

De acuerdo con oficiales del ejército ucraniano, su avance ha sido obstaculizado por campos de minas rusos y líneas defensiva; pero sobre todo por la falta del apoyo aéreo necesario ya que consideran que la superioridad en el aire es clave para el exito en tierra. Según palabras del portavoz de la fuerza aérea, Yuriy Ihnat, citado por medios ucranianos.

¿Cuántas personas han muerto en la invasión rusa a Ucrania?

El número de muertos ucranianos es un secreto de Estado, pero funcionarios estadounidenses citados por el New York Times la semana pasada cifraron en casi 70.000 los soldados muertos durante la guerra, con entre 100.000 y 120.000 heridos.

Zelensky de visita en Dinamarca

Desde Conpenhague el presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky dijo que los aviones F16 que recibirá proximamente, le hacen estar seguro que de que su país ganará la guerra a Ucrania, lo que podría poner fin a la invasión rusa.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy se dirige a la gente frente al Parlamento danés, en Copenhague, Dinamarca, el 21 de agosto de 2023. Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmissen vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. DINAMARCA FUERA. SIN VENTAS COMERCIALES O EDITORIALES EN DINAMARCA.|RITZAU SCANPIX/via REUTERS

El presidente ucraniano se dirigió este lunes ante el parlamento danés

El domingo Dinamarca y Países bajos anunciaron que a finales del año entregarían los primeros seis aviones de combate. Dinamarca entregará 19 aviones en total. Países Bajos dispone de 42 F-16 en total, pero aún no ha decidido si los donará todos.

De momento soldados rusos han comenzado a recibir entrenamiento, el cual les llevaría aproximadamente seis meses.

Con información de agencias.