Blinken dice que Ucrania recuperó 50% del territorio capturado por Rusia

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que, aunque Ucrania ha recuperado la mitad del territorio que le arrebató Rusia inicialmente en su invasión, Kiev se enfrenta a "una lucha muy dura" para recuperar el resto.

"Ya ha recuperado cerca de 50% de lo que le fue arrebatado inicialmente", declaró Blinken en una entrevista concedida el domingo a la CNN.

"Aún estamos en los primeros días de la contraofensiva. Es duro", dijo, añadiendo que la recuperación del territorio en poder ruso "no se desarrollará en una o dos semanas. Creo que aún quedan varios meses".

A finales del mes pasado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, fue citado diciendo que el progreso de la contraofensiva contra las fuerzas de Rusia estaba siendo "más lento de lo deseado".

Ucrania ha reconquistado algunas aldeas en el sur y territorio en torno a la arrasada ciudad de Bajmut, en el este, pero no ha logrado un avance importante contra las líneas rusas, fuertemente defendidas.

Blinken dijo que Ucrania ha recuperado el 50% del territorio incautado por Rusia pic.twitter.com/kmd7jhWY1c — 🌍NOTINAFO 🇺🇦 -El noticiero de la #NAFO- (@NOTINAFO) July 23, 2023

F-16 para Ucrania

A la pregunta de si Ucrania recibirá aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense, Blinken dijo que creía que sí. "Y lo importante es asegurarse de que, cuando lo hagan, estén debidamente entrenados, sean capaces de mantener los aviones y los utilicen de forma inteligente", señaló.

Una coalición de 11 países empezará a formar a militares ucranianos para pilotar los F-16 en agosto en Dinamarca, y se creará un centro de formación en Rumanía. Ucrania lleva mucho tiempo solicitando los F-16 de Lockheed Martin, pero el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo el mes pasado que no había una decisión definitiva sobre el envío de los aviones por parte de Washington.

Funcionarios estadounidenses han estimado que se necesitarían al menos 18 meses para el entrenamiento y la entrega de los aviones.

Estados Unidos ha concedido a Ucrania más de 41,000 millones de dólares en ayuda militar desde que Rusia la invadió en febrero de 2022.