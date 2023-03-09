Últimas noticias de hoy: Gobierno de México denuncia a esposa de García Luna
Fuerza informativa Azteca te trae las últimas noticias de hoy; el gobierno mexicano confirmó que existe una denuncia contra la esposa de Genaro García Luna.
Este jueves 09 de marzo de 2023, Fuerza Informativa Azteca te trae las últimas noticias de hoy para que estés al tanto de lo que sucede en México y el mundo.
Este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que existe una denuncia del gobierno mexicano contra la esposa del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
- Gobierno denuncia a esposa de Genaro García Luna, busca devolución de 4 departamentos
Durante la conferencia matutina de hoy jueves 09 de marzo del presidente AMLO, quedó confirmada una denuncia contra Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna. La pareja del exsecretario busca la devolución de cuatro departamentos en Miami, Estados Unidos, los cuales están intervenidos por las autoridades.
#EnLaMañanera | El gobierno mexicano confirma denuncia contra Cristina Pereyra, esposa de Genaro #GarcíaLuna, exsecretario de Seguridad Pública.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 9, 2023
Busca devolución de cuatro departamentos que posee en Estados Unidos. pic.twitter.com/2bIolL7M6g
- “A México se le respeta": AMLO se lanza contra Estados Unidos sobre uso de Fuerza Armada
El presidente AMLO refirió que no permitirá la intervención de ningún gobierno extranjero. Esto en alusión a una propuesta de dos legisladores del Partido Republicano de Estados Unidos sobre la catalogación del narcotráfico mexicano como terrorismo. Señaló que esto es una “ofensa” a los mexicanos, a la independencia y la soberanía.
#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó la propuesta de los legisladores estadounidense, Dan Crenshaw y Michael Waltz para que el #Ejército de su país se encargue de combatir a cárteles del narcotráfico mexicanos pic.twitter.com/0h90cM0AZp— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 9, 2023
- Ladrón de avenida Conscripto es detenido por asalto a automovilista
Un presunto ladrón captado en video atracando a un automovilista el pasado 21 de febrero en avenida Conscripto, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, quedó detenido durante la madrugada de hoy 09 de marzo. Las autoridades lograron rastrearlo gracias a las grabaciones de cámaras privadas y del C2 y C5.
#VIDEO | Circula este video en el que un automovilista es #asaltado a plena luz del día.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 21, 2023
No se sabe con certeza cuándo ocurrió; ocurrió en la avenida Conscripto casi en su cruce con #Periférico.
Hasta el momento no hay #denuncias relacionadas con este hecho. pic.twitter.com/1lNNRN5Sa7
- Inflación anual de México se desacelera en febrero; se ubica en 7.62%
La inflación anual en el pasado mes de febrero bajó a 7.62%, una tendencia a la baja a comparación de la registrada en enero, cuando quedó registrada en 7.91%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los productos que más bajaron de precio, lo cual ayudó a reducir la inflación, fueron el plátano, el huevo, el gas doméstico LP, el pollo y la leche pasteurizada y fresca.
Baja la #inflación anual de #México más de lo esperado.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 9, 2023
Durante el mes de febrero se ubicó en 7.62%, mientras que en el mes de enero alcanzó el 7.91%, así lo dio a conocer el @INEGI_INFORMA. pic.twitter.com/n7RcBXvALJ