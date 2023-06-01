Últimas noticias de hoy: AMLO detalla acuerdo con Grupo México por tramo de Ferrosur

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy 01 de junio de 2023 ocurridas en México y el mundo. Lo más relevante de este jueves comienza en nuestro país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio detalles sobre el acuerdo alcanzado por su administración con la empresa Grupo México, por la operación del tramo ferroviario de Ferrosur.

Mientras que en el estado de Puebla, la joven Danna Michelle, desaparecida el pasado 27 de mayo, fue encontrada sin vida con aparentes huellas de violencia. En tanto que en Europa, el futbolista argentino Lionel Messi disputará su último partido como parte del equipo galo PSG.

“Estoy muy feliz": AMLO explica el acuerdo por tramo ferroviario con Grupo México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el acuerdo que alcanzó con Grupo México, concesionaria del tramo de más de 100 kilómetros de vías ferroviarias en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas. En su conferencia matutina de este jueves 01 de junio de 2023, el titular del Ejecutivo Federal indicó que la compañía liderada por Germán Larrea contará con una aplicación de la concesión por ocho años. El acuerdo entre Ferrosur y el gobierno federal quedó formalizado ayer a las 19:00 horas.

Hallan el cuerpo de Danna Michelle en un barranco de Tlahuapan, Puebla

Danna Michelle Morales Bustos, de 17 años de edad, desapareció el pasado sábado 27 de mayo de 2023, en el municipio de Tlahuapan, Puebla. Sin embargo, el pasado martes 30 de mayo, las autoridades hallaron su cuerpo sin vida en el fondo de una barranca en el paraje conocido como La Cantera. La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga el caso como un feminicidio y tiene detenido a un sujeto como probable responsable de la muerte de la menor de edad.

¡Messi se va del PSG! El entrenador Galtier confirma su último partido en Francia

El futbolista argentino Lionel Messi dejará el Paris Saint Germain (PSG) después de dos años de estar en dicho equipo. El también campeón del mundo que formó parte de la Selección Argentina que alcanzó la copa de Qatar 2022 tendrá su último encuentro como parte de la escuadra gala el próximo sábado 3 de junio.

Matan a tiros a presuntos dueños de las “Dolls Drinks”, famosas licuachelas en Tepito

En una balacera ocurrida en la colonia Tres Estrellas de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México (CDMX), durante la noche de ayer murieron dos personas, quienes son los presuntos dueños del puesto de licuachelas “Dolls Drinks”, que opera en el barrio de Tepito.

Tras ingreso del Ejército a Frontera Comalapa, acompañarán regreso de desplazados

Integrantes del Ejército Mexicano acompañarán a los cerca de 4 mil desplazados del municipio de Frontera Comalapa en Chiapas, después del ingreso de fuerzas federales y estatales tras enfrentamientos de grupos criminales que disputan el control de dicha zona.

Tendencias de votación serán compartidas la misma noche de elecciones 2023 en Edomex y Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el mismo día de las elecciones 2023 se darán a conocer las tendencias de votación de las gubernaturas de Estado de México (Edomex) y Coahuila, esto se compartirá en la noche del mismo domingo 4 de junio.

Ola de calor en CDMX alcanzará niveles históricos; activan alerta amarilla

Desde el 1 y hasta el 9 de junio las temperaturas en la Ciudad de México (CDMX) podrían superar los 30 grados, por lo cual la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla por la ola de calor en la capital del país.

Habrá reducción de agua en CDMX; 28 colonias afectadas en la alcaldía GAM

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informó a los habitantes de la capital sobre una nueva reducción de agua en la CDMX, concretamente en al menos 28 colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero por obras que afectarán el ramal de los pozos en Los Reyes, Ecatepec. Los trabajos serán el 5 y 6 de junio próximos.