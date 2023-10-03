Últimas noticias de hoy: Detienen a secuestradores de encuestadores de Morena en Chiapas

Este martes 03 de octubre de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy, para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, informó que hay personas detenidas por el secuestro y asesinato de encuestadores de Morena en Chiapas.

Además, un adolescente de 14 años desató una balacera en un centro comercial en Bangkok, Tailandia. Mientras que en la CDMX, transportistas realizan bloqueos en calles de la capital del país.

Ya hay detenidos por el secuestro y asesinato de encuestadores de Morena en Chiapas

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró en la conferencia matutina presidencial de hoy 03 de octubre de 2023, que hay tres personas detenidas por el secuestro y asesinato de encuestadores de Morena en el municipio de Juárez, Chiapas.

VIDEO: Detienen a joven de 14 años que desató balacera en centro comercial de Bangkok, Tailandia

Una balacera ocurrió la tarde de este martes 03 de octubre de 2023 en un lujoso centro comercial en Bangkok, Tailandia, el cual dejó un saldo de una persona muerta y con el agresor detenido.

¡Atención! Anuncian bloqueo de transportistas en CDMX; conoce las vialidades afectadas

Transportistas de al menos 28 rutas que circulan en la CDMX anunciaron un bloqueo en seis puntos de la capital del país. La protesta inició a las 9:00 horas de este martes 03 de octubre de 2023.

#AlertaVialFIA | Transportistas cierran calzada de #Tlalpan en dirección al sur.



Al menoos 150 personas se manifiestan en esta importante vialidad. Toma tus precauciones.



📹 | @Plata11CDMX. https://t.co/Mb5UH7CZ5b pic.twitter.com/lKBalT1s0J — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2023

Caso Montserrat Juárez: Detienen a mamá del feminicida en CDMX

Carmen "N", mamá de Sean Alejandro, presunto feminicida y quien era novio de Montserrat Juárez en la Ciudad de México (CDMX) quedó detenida por las autoridades, quienes la acusan de posible participación en la violencia que se ejerció contra la joven.

Tras fumigación por presunta plaga de chinches, Facultades de Química y Veterinaria de la UNAM regresan a clases

Las Facultades de Química y Veterinaria de la UNAM regresaron este martes a clases después de labores de fumigación por una supuesta plaga de chinches en dichas instalaciones.

¡Adiós posdata! INE ordena bajar mensaje de AMLO previo a las mañaneras

El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió esta mañana que la Presidencia de la República debe “bajar” el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agregó a las cortinillas de las mañaneras.