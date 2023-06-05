Últimas noticias de hoy: AMLO reconoce triunfos de ganadores en elecciones 2023

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy lunes 5 de junio de 2023 sucedidas en México y el mundo. El recorrido informativo comienza en nuestro país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció el triunfo de los ganadores de las elecciones 2023 en Coahuila y el Estado de México (Edomex).

“Felicidades a la gente": AMLO reconoce a Delfina Gómez y Manolo Jiménez tras elecciones 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre las elecciones 2023 celebradas ayer domingo 4 de junio en Coahuila y el Estado de México (Edomex), entidades que renovaron gobernador. En su conferencia de prensa matutina, reconoció que la población haya salido a votar y anunció que buscará establecer contacto con Manolo Jiménez y Delfina Gómez, virtuales ganadores para gobernar ambas entidades.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se comunicará en breve con Delfina Gómez y Manolo Jiménez, virtuales ganadores de elecciones para renovar gubernaturas de #Edomex y #Coahuila pic.twitter.com/huUkH5Wfbz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

Graban atropellamiento de perro en calles de Nuevo León

El conductor de una camioneta atropelló a un perro de cuatro años de edad en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León durante el pasado lunes 29 de mayo. La mascota no tiene un ojo y además cojeaba antes del incidente. El hecho quedó captado en video captado por una cámara de vigilancia. La familia dueña del animal ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía del estado.

14 años de una herida abierta: incendio en Guardería ABC, sin castigo

Este 5 de junio es el aniversario número 14 de la tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde un incendio en una bodega anexa al centro infantil causó la muerte de 49 menores de edad. El lugar resguardaba 176 pequeños y era subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

IMÁGENES FUERTES: Momento del ataque afuera del bar Distrito F en Monterrey

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, es posible apreciar el ataque contra un grupo de jóvenes cerca del bar Distrito F en Monterrey, Nuevo León, ocurrido el 29 de mayo de 2023. La agresión con armas de fuego dejó un saldo de dos muertos y cinco personas lesionadas.

#Video | 🛑 IMÁGENES FUERTES



A una semana del ataque en una zona de bares y restaurantes cercanos a una universidad en #Monterrey, revelaron el momento en que llegan los hombres armados y disparan contra dos autos.



La #balacera dejó dos personas sin vida y cinco #heridos. pic.twitter.com/waBcxWiJW7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

Ex vicepresidente Mike Pence oficializa candidatura presidencial

El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, oficializó sus intenciones de buscar la presidencia en las elecciones de 2024. Este lunes presentó ante la Comisión Federal Electoral su declaración de candidatura. Aunque será el miércoles cuando se dirija a sus seguidores en Iowa y cuando lance un video oficial con sus aspiraciones.

Usuarios de WhatsApp reportan fallas este 5 de junio de 2023

Usuarios de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp están reportando fallas en la conexión a dicho servicio este lunes 5 de junio de 2023. A través de la página DownDetector, diversas personas mencionan problemas en la conexión a la aplicación móvil.