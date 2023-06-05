Ex vicepresidente Mike Pence oficializa candidatura presidencial

El ex vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, oficializó sus intenciones de buscar la presidencia en las elecciones de 2024. Este lunes presentó ante la Comisión Federal Electoral su declaración de candidatura. Aunque será el miércoles cuando se dirija a sus seguidores en Iowa y cuando lance un video oficial con sus aspiraciones.

Mike Pence fue compañero de fórmula de Donald Trump y en esta ocasión lo enfrentará por la candidatura del partido republicano. Hoy por hoy el expresidente Trump es el favorito para lograr la candidatura según varias encuestas consultadas.

Mike Pence, Donald Trump’s former vice-president, enters race for Republican 2024 US presidential nomination – running against his old boss https://t.co/HVv9qkVRUQ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 5, 2023

El mayor desacuerdo entre Pence y Trump fue cuando el entonces vicepresidente se negó a apoyar las acusaciones de Trump que alegaba un fraude electoral cuando quiso anular el resultado de las elecciones de 2020 cuando Trump buscaba la reelección pero fue vencido por el presidente Joe Biden.

Mike Pence fue llamado a declarar en abril pasado en torno a la investigación contra Donald Trump por el asalto al Capitolio en 2021, impulsada por el Departamento de Justicia y donde se busca establecer si Trump impulsó a sus seguidores a estas acciones en un intento por descalificar las elecciones y revocar el resultado que no le favoreció.

¿Quién es Mike Pence?

Michael Richard Pence, Mike Pence es un político estadounidense que fue integrante de la Cámara de Representantes de 2001 a 2013, después fue gobernador de Indiana de 2013 a 2017 y de 2017 a 2021 fue vicepresidente de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump.

¿Quiénes son los candidatos republicanos para el 2024?

La lista de los aspirantes a la candidatura republicana para la elección presidencial de 2024 va en aumento pero el favorito hasta hoy y por un amplio margen es el expresidente Trump.

- Donald Trump, expresidente de EU

- Ron DeSantis, gobernador de Florida

- Tim Scott, senador por Carolina del Sur

- Nikki Haley. exgobernadora de Carolina del Sur

- Mike Pence, exvicepresidente de EU

- Chris Christies, exgobernador de Nueva Jersey quien también ha manifestado sus intenciones y se espera que el martes formalice su candidatura.

Con información de agencias.