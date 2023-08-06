Últimas noticias de hoy: Tren descarrila en Pakistán

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy ocurridas en México y el mundo este domingo 06 de agosto de 2023. Lo más relevante comienza en Medio Oriente, donde un tren de pasajeros descarriló en Pakistán.

Mientras que en nuestro país, un juez vinculó a proceso a Uriel Carmona, fiscal del Estado de Morelos, por delitos relacionados contra la administración de la justicia en el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Además, en Tailandia, el hijo de un actor español confesó haber asesinado a un médico de origen colombiano.

Descarrilamiento de tren en Pakistán deja más de 30 muertos y 67 heridos (VIDEOS)

Un tren de pasajeros en Pakistán se descarriló y dejó un saldo de al menos 30 personas muertas y 67 heridas, de acuerdo con la vocería de Ferrocarriles del país del Medio Oriente. Alrededor de 10 vagones del ferrocarril se salieron de las vías cerca de la provincia de Sindh, en la región sur pakistaní.

Llevan a proceso a Uriel Carmona, fiscal de Morelos, por caso Ariadna Fernanda

La madrugada de este domingo fue vinculado a proceso el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, señalado por delitos contra la procuración y administración de la justicia, tras presuntas irregularidades en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda ocurrido en octubre del 2022.

Crimen en Tailandia: Hijo de actor español admitió haber descuartizado a turista

El hijo de Rodolfo Sancho, un renombrado actor español admitió haber asesinado y descuartizado a un hombre colombiano en Tailandia, con quien aparentemente estaba de vacaciones para apreciar las fiestas de la Luna llena.

Camión de pasajeros se parte a la mitad tras chocar contra puente en Michoacán

Ocurrió un fuerte choque en la carretera Morelia-Salamanca, en Michoacán, que dejó al menos 14 heridos, luego de que un camión de pasajeros se estampó contra un puente.

VIDEO: Reportan incendio en fábrica que químicos en Chicoloapan, Edomex

Este domingo sucedió un incendio en una fábrica de químicos cerca de la Central de Abastos en San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México (Edomex). En redes sociales, habitantes de la zona reportaron que el incendio causó una enorme columna de humo negro que se captó desde diversos puntos del municipio.