Últimas noticias de hoy: EU devolverá a México dinero confiscado a Héctor Villarreal

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy miércoles 12 de abril de 2023, sucedidas en México y el mundo. Lo más importante comienza en nuestro país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el gobierno estadounidense devolverá dinero confiscado a un exfuncionario del estado de Coahuila.

Además, el menor de edad Máximo Moreno desapareció en San Luis Potosí, por lo cual las autoridades emitieron una Alerta Amber. Mientras que en Nuevo Léon, 8 animales de compañía murieron tras ingerir alimento envenenado.

EU devolverá más de 246 millones de dólares a México, confiscados a Héctor Villarreal

El presidente AMLO aseveró que Estados Unidos devolverá más de 246 millones de dólares confiscados a Héctor Villarreal, ex funcionario del gobierno de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira. En su conferencia matutina de este miércoles 12 de abril, el mandatario destacó que dialogará con la Fiscalía General de la República para determinar el destino de estos fondos.

#EnLaMañanera | La Fiscalía de #EU devolverá más de 246 mdd que confiscaron a Héctor Villareal, ex secretario de finanzas de Coahuila en la administración de Humberto Moreira, así lo informó el presidente @lopezobrador_ quien dialogará con la #FGR sobre el futuro del dinero pic.twitter.com/39sgea6ysr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 12, 2023

ALERTA AMBER: Máximo Moreno de 4 años desapareció en San Luis Potosí

El menor Máximo Moreno López, de cuatro años de edad, desapareció el pasado 10 de marzo en la colonia Valle Dorado, en la capital de San Luis Potosí. El pequeño tiene cabello lacio castaño oscuro y ojos en el mismo color. Su estatura es de un metro, mientras que sus señas particulares son ojeras y barba partida. La Fiscalía del estado emitió una Alerta Amber para localizar al menor.

8 animales han muerto por alimento envenenado donado en Nuevo León

Cuatro perros y cuatro gatos murieron después de recibir alimento para mascotas envenenado, el cual había sido donado por una persona al refugio para animales “Ayuda a un callejerito”, ubicado en el municipio de San Nicolás, en Nuevo León. El supuesto donante contactó a la organización por redes sociales y envió la comida a través de un servicio de transporte por aplicación. La identidad del sujeto aún es desconocida.

