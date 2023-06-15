Últimas noticias de hoy: Papa Francisco visita a niños en hospital donde está internado

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy jueves 15 de junio de 2023 ocurridas en México y el mundo. El recorrido informativo de este día comienza en Italia, donde el Papa Francisco visitó a los niños internados en el Hospital Gemelli, de Roma, donde él está internado.

En nuestro país, dos mujeres policía de Celaya, Guanajuato fueron asesinadas. Además, Eduardo “N”, conocido como el “Mata perros de Tala”, está en prisión preventiva por matar a mascotas en el municipio de Tequila, Jalisco.

Mejora el estado de salud del papa Francisco. Visitó a niños con cáncer en el hospital

El Papa Francisco visitó a los niños con cáncer en el servicio de oncología y neurocirugía pediátrica del hospital Policlínico Gemelli de Roma, Italia, donde está internado desde el 7 de junio pasado. A cada pequeño le obsequió un rosario y un libro, además que bautizó a un bebé peruano de pocos días de nacido, destacó el Vaticano.

Asesinan a dos mujeres policías en Celaya, Guanajuato; ya van 8 elementos

Dos mujeres policías murieron en ataques distintos en Celaya, Guanajuato. María Adriana Montoya, oficial de la Secretaría de Seguridad Pública municipal fue atacada por un hombre con arma de fuego el pasado lunes. La agente murió ayer miércoles cuando recibía atención médica, debido a la gravedad de sus heridas. Mientras que ayer por la tarde, otra agente en su día de descanso fue sorprendida por sujetos armados mientras caminaba en la avenida México-Japón en la colonia Santa Rita.

“Mata perros de Tala” a prisión preventiva; torturó y mató a lomitos

Eduardo “N” mejor conocido como el “Mata perros de Tala” permanecerá en prisión preventiva durante 144 horas, mientras se reanuda la audiencia de vinculación a proceso el lunes próximo. El sujeto es acusado de delitos de crueldad animal y ataque peligroso.



AMLO respalda a Martí Batres como nuevo jefe de Gobierno de la CDMX

El presidente AMLO vio con buenos ojos la decisión de que Martí Batres haya quedado como jefe de Gobierno de la CDMX tras la salida de Sheinbaum. “Martí Batres, una gente honesta, que eso es bien importante, siempre lo subrayo, honesta, un hombre con principios, con ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia. Su papá, toda su familia. Y con experiencia (...)", expresó el mandatario en su conferencia matutina.

“Yo no las mandé a vender (...) no me arrepiento": Ana Gabriela Guevara sobre la polémica con el equipo de nado sincronizado

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, se presentó en la ceremonia de abanderamiento para los atletas que representarán a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a partir del viernes 23 de junio; sin embargo, al término del evento fue cuestionada sobre el equipo de Nado Sincronizado. “Yo no las mandé a vender (...) no me arrepiento de lo que dije”, respondió.

¿Más? Transportistas del Edomex piden aumento de tarifa

Tres empresas urbanas han solicitado un aumento a la tarifa de transporte público en el Estado de México (Edomex). Ante la petición de los transportistas, autoridades explicaron que, hasta el momento, no se tiene una respuesta en concreto.