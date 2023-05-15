Últimas noticias de hoy: En el Día del Maestro, AMLO anuncia aumento salarial al gremio

Este lunes 15 de mayo de 2023, Día del Maestro, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy sucedidas en México y el mundo. El acontecer informativo inicia en nuestro país, ya que el presidente AMLO informó de un aumento salarial a los profesores.

Mientras que en Puebla, algunos habitantes están haciendo su agosto en pleno mayo, al comercializar la ceniza arrojada por el volcán Popocatépetl durante los últimos días. Además, las autoridades de Coahuila detuvieron a Sixto “N”, presunto responsable de un doble feminicidio.

AMLO anuncia aumento salarial de maestros, ¿de cuánto es?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que los profesores de México tendrán un aumento salarial este año. En su conferencia matutina de este 15 de mayo, Día del Maestro, el titular del Ejecutivo federal informó que el aumento a las percepciones será del 8.2%.

¡Caída del cielo! Venden ceniza del Popocatépetl por kilo en redes sociales

Habitantes de Puebla comenzaron a vender ceniza del Popocatépetl por kilo a través de redes sociales. El costo ronda los 10 mil pesos por cada kilogramo de este material, expulsado por el coloso en semanas recientes. La ceniza volcánica puede ser un efectivo fertilizante para plantas y cultivos.

#VIDEO | Impresionante el estallido que se escucha durante una explosión del🌋 #Popocatépetl esta madrugada.



La imagen fue captada por la cámara de monitoreo ubicada en #Tlamacas.



Vía: #CENAPRED pic.twitter.com/ZYjsIMySNw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 15, 2023

Detenido Sixto “N” señalado del doble feminicidio en Ramos Arizpe

Personal de la Fiscalía General de Coahuila detuvo a Sixto “N” en Campeche, quien es probable responsable de doble feminicidio cometido en el municipio de Ramos Arizpe. El sujeto es señalado como probable responsable de la muerte de Lucero Reyes y Sandra Flores, ocurrido el pasado domingo 7 de mayo.

VIDEO: Graban tornado en Chalchicomula; deja 4 viviendas sin techo

La tarde del domingo 14 de mayo un impresionante tornado y una tromba sorprendieron a los habitantes de la localidad de Santa María Techachalco, perteneciente al municipio de Chalchicomula de Sesma o Ciudad Serdán, en el estado de Puebla, que dejó como saldo cuatro viviendas afectadas. No hay personas lesionadas, pero sí pérdidas materiales

"¿Y todo para qué?": Claudia Sheinbaum confirma concierto de Intocable en el Monumento a la Revolución

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que este sábado 20 de mayo tendrá lugar el concierto del grupo Intocable, que será realizado en el Monumento a la Revolución.

Ya son 27 muertos por choque en carretera de Tamaulipas; 25 calcinados

El choque que ocurrió ayer por la mañana del domingo 14 de mayo en la carretera Güemez-Zaragoza ya tiene un saldo de 27 personas muertas, de entre ellas, 25 que fallecieron calcinadas.

¡Se cayó! Preventa de boletos para concierto de Luis Miguel tira su página oficial

La preventa para los conciertos de Luis Miguel que comenzó esta mañana dejó caída la página oficial del intérprete. La fila virtual para comprar los boletos contabilizaba más de 80 mil personas.