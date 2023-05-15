¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 15 de mayo

Esta es la mañanera de AMLO de este lunes 15 de mayo de 2023, Día del maestro, presentada por Fuerza Informativa Azteca (FIA), este es el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

El presidente López Obrador fue recibido con aplausos en el marco del Día del Maestro.

Avances en el Tramo 5 sur del Tren Maya

En la mañanera de AMLO se mostraron los avances en el Tramo 5 Sur, y Norte, 6 y 7 del Tren Maya, sobre el cual se aseveró que terminará de construirse en diciembre de 2023. En la conferencia se encontraba la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y la secretaria de Educación, Leticia Ramírez.

AMLO celebra el Día del Maestro, anuncia aumento de sueldo

El presidente AMLO mandó sus felicitaciones a todos los maestros y maestras. Durante esta intervención anunció un aumento al sueldo de todo el sector educativo de un 8.2% y aseguró que nadie ganará menos de 16 mil pesos mensuales.

AMLO habla sobre elecciones 2023 y elecciones 2024

AMLO señaló que el bloque opositor tiene cerca de 50 candidatos, para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en junio de 2024, en ese sentido destacó que de "este lado", son pocos los candidatos. En ese sentido, mostró una lista de los supuestos precandidatos que buscarán la silla presidencial.

AMLO reafirma que construirá dos hospitales con la venta del avión presidencial

El presidente López Obrador recordó la venta del avión presidencial al gobierno de Tayikistán y reafirmó que con el dinero obtenido, se construirán dos hospitales.

