Últimas noticias de hoy: Presidente de Ecuador disuelve Asamblea Nacional

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy miércoles 17 de mayo de 2023 sucedidas en México y el mundo. Lo más relevante comienza en Sudamérica, donde Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, decretó la disolución de la Asamblea Nacional.

Mientras que en Francia, un Tribunal de Apelaciones falló en contra del expresidente Nicolás Sarkozy, por lo cual recibió una sentencia de tres años de prisión. Además, las inundaciones en Italia han dejado a ocho personas muertas y la cancelación del Gran Premio de Emilia-Romaña de la Fórmula 1.

Guillermo Lasso disuelve el Congreso de Ecuador y convoca a elecciones anticipadas

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas. La medida surge tras el anuncio de un juicio político en su contra por un presunto peculado.

El presidente de #Ecuador, @LassoGuillermo, disuelve la Asamblea Nacional y convoca a elecciones anticipadas.



Disuelve la #Asamblea Nacional de Ecuador. pic.twitter.com/pWKmNb7rHh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 17, 2023

Nicolas Sarkozy expresidente de Francia sentenciado a 3 años por corrupción y tráfico de influencias

Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, perdió la apelación contra una condena por corrupción y tráfico de influencias determinada en el año 2021. Debido a ello, el exmandatario enfrentará una sentencia de tres años de prisión. La defensa legal del político galo imputará dicho tiempo, ya que, aseguran, su cliente no ha cometido delito alguno.

Cancelan Gran Premio de Emilia-Romaña de la Fórmula 1 por inundaciones en Italia

La Fórmula 1 informó este miércoles 17 de mayo de 2023 que quedó cancelado el Gran Premio de Imola, que tendría lugar en la región de Emilia-Romaña, en Italia, debido a las lluvias e inundaciones recientes que han afectado la zona.

#IMPORTANTE 🔴 #GP @F1



Se cancela el Gran Premio de Emilia-Romaña de la #F1 que se realizaría este fin de semana, debido a inundaciones en la región. https://t.co/0mr122j0Rp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 17, 2023

Sentencian a 92 años de cárcel a José Luis Abarca, por secuestro de activistas

El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez recibió una condena de 92 años de cárcel por los delitos de secuestro y secuestro agravado contra siete activistas del Movimiento Campesino Popular. Además de la pena corporal, el político deberá pagar una suma de 920 mil 700 pesos por concepto de reparación del daño.

#Guerrero | Sentencian a 92 años de #prisión a José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de #Iguala, Guerrero.



Lo sentencian por el delito de #secuestro agravado en perjuicio de activistas de esa entidad, entre ellos Arturo Hernández Cardona. pic.twitter.com/5xkYvaLsUg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 17, 2023

VIDEO: Harry y Meghan casi chocan en persecución de paparazzis en Nueva York

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle fueron perseguidos por un grupo de paparazzis cuando viajaban por Nueva York, lo que casi termina en un choque del carro donde viajaban los británicos. El vocero del príncipe confirmó la información mediante un comunicado, en el que indicó que los príncipes de Sussex quedaron atrapados en una “persecución en coche casi catastrófica”.

Seguridad en carreteras o cierre en la metrópoli: Transportistas

Con 18 tráileres y camiones de carga, un grupo de transportistas realizó una protesta en la Cámara de Diputados. Entre sus exigencias están la de poder circular con seguridad por las carreteras del país. Aseguran que Javier Borrego, diputado de Morena y otras dependencias del gobierno federal no han atendido sus demandas y amagaron con escalar sus protestas, entre las cuales realizarían un bloqueo en el área metropolitana.