Últimas noticias de hoy: Cohete Starship de SpaceX explota tras despegue

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de lo sucedido en México y el mundo con las últimas noticias de hoy jueves 20 de abril de 2023. La actualidad comienza en Estados Unidos, donde el lanzamiento del cohete Starship de la empresa SpaceX falló al estallar en el aire minutos después del despegue.

La información más relevante continúa en nuestro país, donde la Fiscalía del Estado de México investiga la muerte de Vanesa Cristal, de 13 años de edad, quien murió en el interior de la escuela secundaria en la que estudiaba en el municipio de Zumpango.

SpaceX lanza cohete con éxito en Texas, primer sistema Starship, pero explota minutos después: VIDEO

La mañana de este jueves 20 de abril de 2023, la empresa SpaceX lanzó el cohete Starship desde su sede en Texas, Estados Unidos. Sin embargo, tres minutos después del despegue, el proyectil explotó en medio del aire. La misión tenía el objetivo de llegar al planeta Marte y posteriormente volver a la Tierra. La empresa liderada por el magnate Elon Musk asegura que esta prueba fue un éxito.

El #Starship, el #cohete más potente de la historia, explotó.



El vuelo duró tres minutos debido a un #desmontaje rápido que no estaba previsto.



Afirman que sólo fue una prueba que servirá para mejorar el proceso.https://t.co/OdvleZg56m pic.twitter.com/P78gEqf7Bh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 20, 2023

Investigan muerte de Vanesa Cristal en secundaria de Zumpango, Edomex

La adolescente Vanesa Cristal, de 13 años de edad, murió en el interior de la escuela secundaria Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en el municipio de Zumpango, en el Estado de México (Edomex). La joven que estudiaba el segundo grado de secundaria perdió la vida ayer cerca de las 8:30 horas. El plantel está cerrado y aún es desconocida la fecha en la que reanudarán las clases. La Fiscalía estatal ya investiga el caso.

Eclipse solar deslumbra Australia e Indonesia. La temperatura bajó en segundos: VIDEO

El eclipse solar de este jueves 20 de abril de 2023, captado en la costa noroeste de Australia, sumergió a la comunidad de Exmouth en la más profunda oscuridad por un minuto. Aficionados acudieron a dicha zona para apreciar el fenómeno astronómico.

Se reportan enfrentamientos entre policías y manifestantes en la México-Toluca

Hoy un grupo de comuneros bloqueó la carretera México-Toluca en protesta por afectaciones derivadas de la construcción del Tren Interurbano y falta de agua en la comunidad de San Jerónimo Acazulco. Policías se enfrentaron con los inconformes.

Debate elecciones Edomex 2023 en vivo: Sigue el minuto a minuto el encuentro entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral

Este jueves 20 de abril de 2023, las candidatas a gobernar del Estado de México, Alejandra del Moral, de la coalición Va por el Estado de México, y Delfina Gómez, de la coalición Juntos Hacemos historia en el Estado de México, sostendrán su primer debate. El encuentro podrás verlo en vivo en el portal de Fuerza Informativa Azteca a partir de las 20:00 horas.

Reportan balacera en centro comercial de Miguel Hidalgo

Ocurrió una balacera en un centro comercial en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la muerte de una persona.