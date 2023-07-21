Murió Tony Bennett a los 96 años: últimas noticias de hoy en México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca tiene todos los detalles de lo que ocurre en México y el mundo este 21 de julio, como la muerte del cantante estadounidense Tony Bennett, quien ganó 18 premios Grammy y dos premios Emmy a lo largo de su carrera. Por otro lado, se reportó un choque en Michoacán, el cual dejó 6 muertos y decenas de heridos. Consulta las noticias de hoy, a continuación.



Hasta el momento, no se ha determinado con precisión cuál fue la causa de muerte de Tony Bennett; sin embargo, padecía Alzheimer desde hace varios años.



Seis muertos y 53 heridos por choque entre autobús y camión

El accidente se registró la madrugada de este viernes 21 de julio. En un primer momento, fue reportado por otros automovilistas a la altura del municipio de Yurécuaro, Michoacán; de inmediato se trasladaron a ese lugar paramédicos, bomberos y policías para atender la emergencia.



Día Mundial del Perro 2023, ¿Cuánto cuesta tener un peludito en México?

Se estima que existen alrededor de 300 millones de perros en todo el mundo, todos de razas, colores y tamaños distintos, compartiendo el cariño y lealtad por las personas que los cuidan, de ahí que este 21 de julio se celebre el Día Mundial del Perro.



Hacienda aumenta subsidio al IEPS para Magna y Premium

Gracias a este estímulo, el precio de la gasolina bajará la siguiente semana, así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



AMLO defiende su nueva sección "No lo digo yo" en la mañanera de este viernes

El presidente defendió la nueva sección y reiteró que el motivo es únicamente informar y exponer lo que la oposición dice. Por otro lado, en la conferencia matutina, Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el todavía gobernador del Estado de México (Alfredo del Mazo), también dieron detalles sobre el Metrobús que irá desde Chalco a la estación del Metro CDMX Santa Martha.



Jesús Abid y Laura, los agresores de la maestra de kínder se quedan en prisión

Juez dictó prisión preventiva justificada a Jesús Abid y Laura, los agresores de la maestra del kínder Frida Kahlo. Su situación jurídica se definirá el próximo 26 de julio.



VIDEO: Acribillan a entrenador de futbol y muere en pleno partido de Sonora

En Sonora, la transmisión de un partido de futbol captó el momento en que suenan los balazos que asesinaron al entrenador de un equipo en pleno juego.



INE niega medidas cautelares contra AMLO por violencia política de género a Xóchitl Gálvez

Con votos de Rita Bell y Jorge Ventura, consejeros del INE, se rechazó la solicitud de Xóchitl Gálvez de dictar medidas cautelares a AMLO por violencia política de género.