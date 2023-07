Murió Tony Bennett, cantante estadounidense, a los 96 años

El mítico artista estadounidense, Tony Bennett, murió este viernes 21 de julio a los 96 años de edad en Nueva York, según confirmó su publicista y equipo que atendía alguna de sus actividades desde que su familia confirmó un diagnóstico de Alzheimer en 2016.

Considerada una de las grandes voces del siglo XX, Bennett lanzó más de 70 álbumes, algunos de ellos lo hicieron acreedor a 18 premios Grammy, uno de ellos en la categoría mejor álbum de pop, galardón que obtuvo junto a la cantante Lady Gaga, con quien compartió escenario durante los últimos años.

¿Qué enfermedad padecía Tony Bennett?

“La vida es un regalo, incluso con alzhéimer”, dijo la leyenda estadounidense cuando reveló su enfermedad hace dos años y medio.





Al principio siguió dando conciertos por consejo médico, ya que los episodios de “desorientación, terror, rabia o depresión” que empezaban a desencadenarse podían ser contrarrestados con actividad profesional para ayudar a estimular su cerebro y hacer ejercicio regularmente.

Apenas seis meses después, los mismos doctores comprobaron que el Alzheimer avanzaba sin tregua y le ordenaron retirarse de los escenarios tras más de ocho décadas. “No habrá más conciertos”, dijo su hijo Danny Bennett a la revista Variety. “Ha sido una decisión difícil para nosotros, ya que es un cantante capaz, pero es orden de los médicos. Su salud es más importante”.

¿De qué murió Tony Bennett?

Hasta el momento no se ha determinado con precisión cuál fue la causa de la muerte de Tony Bennett, sin embargo se presume que pudo haber sido por el avanzado estado de la enfermedad del Alzheimer que padecía y también por complicaciones de la edad.

¿Qué relación tenía Tony Bennett con Lady Gaga?

Seis meses después de que Bennett y su familia revelaran que sufre de Alzheimer, Bennett cantó junto a Lady Gaga ante multitudes en una serie de dos conciertos a principios de agosto anunciada como su última actuación en Nueva York.





Cantando “New York, New York” antes de que Bennett subiera al escenario, Lady Gaga lloró cuando hizo una pausa para hablar sobre él.

El vocalista comenzó a mostrar signos reales de declive en 2018, mientras grababa el álbum ‘Love for sale’ con Lady Gaga.

Tony Bennett siempre declaró que le gustaría ser recordado por sus éxitos, más que por sus discos y su amplia trayectoria musical. De esta manera, “I Left My Heart in San Francisco” se convirtió en su más grande himno y trascendió a lo largo de las generaciones.

¿Por qué Tony Bennett era considerado uno de los últimos grandes crooners?

Inclusive, Frank Sinatra otra de las grandes voces del siglo XX, lo llegó a nombrar como “el mejor cantante del negocio” por su capacidad para mantenerse siempre vigente y haciendo colaboraciones con todo tipo de artistas.

Anthony Dominick Benedetto nació en Nueva York el 3 de agosto de 1926 y fue conocido por el nombre artístico de Tony Bennett.

Nacido como Anthony Dominick Benedetto en 1926 en una familia de inmigrantes italianos, Bennett pasó una infancia rodeada de pobreza en Queens, Nueva York. Su padre murió cuando él tenía 10 años, poco después de que empezara a cantar profesionalmente.

De adolescente trabajó como camarero y cantante, ganando dinero para la familia antes de matricularse para estudiar música y pintura en la Escuela de Arte Industrial de Nueva York.

Tras luchar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, retomó su carrera musical y consiguió su primer número uno con ‘Because of You’. Le siguieron otros éxito como ‘Blue Velvet’ o ‘Rags to Riches’ que lo elevaron a la categoría de ídolo adolescente.

Su repertorio se basó en estándares o canciones clásicas de la música popular, mayormente baladas y jazz.

Alcanzó la consagración a fines de la década del 50 con álbumes como “The beat of my heart”. En 1962 grabó “I left my heart in San Francisco”, su tema más icónico.

Tras un impasse por problemas familiares y las nuevas modas musicales, Bennett se reinventó en base a una estrategia redituable y marketinera: en 2006, 2011 y 2012 grabó tres exitosos discos de duetos con colegas como Lady Gaga, Amy Winehouse, Elton John, Thalía y Gloria Estefan.

En 2014 repitió su colaboración con Lady Gaga: grabaron ‘Cheek to cheek’, un álbum de clásicos que fue número 1 en la lista estadounidense y vendió 720.000 copias en ese país, superó el millón de mundialmente y se llevó un Grammy al mejor álbum de pop tradicional.

A lo largo de su carrera de más de 6 décadas, ganó 18 premios Grammy y dos premios Emmy.

“Soy un gran amante de la pintura, y también me encanta pintar vuestro país. Joaquín Sorolla es uno de mis pintores favoritos de todos los tiempos, fue un genio en su forma de trabajar con la luz. Me encanta ir a ver sus obras en el museo de la Hispanic Society of America en New York City”, decía en una animada charla, en la que bromeaba al desvelar el “secreto” de su juventud.

“Me mantengo joven no pensando en el pasado, no dándole vueltas a los errores, ni tampoco a los “y si hubiera...”. Pensar sólo en el futuro es lo que me ayuda a mantener el estrés al mínimo, estoy convencido de que ese es el secreto de mi buena salud”.