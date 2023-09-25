Últimas noticias de hoy: SRE lamenta ataque con bombas molotov a Embajada cubana en EU

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy lunes 25 de septiembre de 2023 para que estés al tanto de los sucesos en México y el mundo. Lo más relevante inicia en Estados Unidos, donde un sujeto arrojó dos bombas molotov a la Embajada de Cuba.

Mientras que en Veracruz, autoridades detuvieron a Patricia Herrera, dueña de un periódico local, a quien acusan por presunto secuestro. Además, el año 2024 tendrá un nuevo día de descanso.

Lanzan bombas molotov a Embajada de Cuba en EU; SRE lamenta el hecho

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México lamentó que un sujeto lanzara dos bombas molotov a la Embajada de Cuba en Estados Unidos. La agresión ocurrió la noche de ayer domingo, después de que Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, sostuviera reuniones en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

La @SRE_mx se solidarizó con el ataque terrorista en la Embajada de Cuba en #Washington, #EU.



Un hombre lanzó dos bombas #molotov.https://t.co/hvdjLDDwc9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2023

Detienen en Veracruz a Patricia Herrera, dueña de periódico, la acusan de secuestro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz informó que detuvo a Patricia Herrera Valera, dueña del periódico Vanguardia, por el presunto delito de secuestro agravado cometido el 3 de abril de 2023.

Obtiene FGE imputación en contra de presunta autora intelectual del delito de secuestro agravado

1/6 pic.twitter.com/1zBUU7474H — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) September 25, 2023

¿Otro puente? México tendrá un nuevo día de descanso en 2024

Debido al cambio de fecha en el periodo de transición del Poder Ejecutivo, el próximo 1 de octubre de 2024 será un día feriado.

Comienza registro para proceso interno de Morena rumbo a elecciones 2024 por gubernaturas

Hoy lunes 25 de septiembre de 2023, el partido Morena abrió la plataforma para inscribir a las y los aspirantes a las coordinaciones estatales de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación.



VIDEO: Choque de avionetas en Durango deja varios muertos y un sobreviviente

Dos aviones ligeros impactaron cerca de la comunidad de La Galancita, en el municipio de Topia, estado de Durango. Al menos un piloto está lesionado y siete personas perdieron la vida en el incidente.

Lluvia torrencial desborda arroyo en Autlán, Jalisco reportan muertos y desaparecidos

La lluvia en la comunidad de Autlán de Navarro, en Jalisco, causó el desbordamiento del arroyo El Cangrejo. Los primeros reportes indican siete personas muertas y nueve desaparecidas.

🔴#IMPORTANTE | #Lluvia torrencial en Autlán, #Jalisco, provocó el desbordamiento del arroyo El Cangrejo.



Hay varias vialidades, caminos rurales y viviendas con #afectaciones importantes.#Autoridades informaron que se encuentran varias personas #desaparecidas. https://t.co/EHTgHih2vB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2023

Dictador de Nicaragua incauta bienes de escuela de negocios

Este día, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, emitió un decreto para incautar los bienes del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), cuyas propiedades pasarán a ser propiedad del Estado. Argumentó que dicha escuela de negocios presenta inconsistencias en sus reportes financieros de los años 2015 a 2019 y que no presentó los mismos de los años 2020 a 2022.

Desmantelan uno de los narcolaboratorios más grandes en lo que va de 2023 en Sinaloa

Personal de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República desmantelaron un narcolaboratorio ubicado a orillas del Río San Lorenzo, en Culiacán, Sinaloa. En el lugar hallaron cerca de 8 mil kilogramos de metanfetamina, 33 mil kilogramos de precursores químicos, así como equipo para manufacturar drogas sintéticas.