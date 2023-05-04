¿Contingencia ambiental por ceniza del volcán Popocatépetl?: Últimas noticias de hoy en México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy jueves 4 de mayo de 2023 en México y el mundo. Las noticias comienzan con la probabilidad de que se declare contingencia ambiental por la constante actividad del volcán Popocatépetl en las últimas semanas, ya que podría ser perjudicial para la salud.

En Ciudad de México informaron la detención de dos policías que realizaron abuso de autoridad contra una familia conformada por tío y sobrino; intentaron borrar la evidencia de los celulares.

En el estado de Oaxaca, las autoridades informaron la detención de Teresa "N", quien está bajo prisión preventiva en el Cereso Femenil de San José El Alto por el delito de tentativa de homicidio contra Mariana de 17 años, quien continúa hospitalizada.

En noticias del mundo, durante la madrugada se llevó a cabo una fuerte respuesta de Rusia a Ucrania, pues informaron el lanzamiento de 24 drones, de los cuales 18 lograron ser derribados en Kiev.



¿Contingencia ambiental por ceniza del Popocatépetl?

El Congreso de Puebla se propuso declarar contingencia ambiental en caso de caída de ceniza del volcán Popocatépetl; consideran que podría causar daños a la salud.



Rusia ataca a Ucrania durante la madrugada del jueves con 24 drones.

Las defensas aéreas ucranianas informaron que derribaron 18 de los 24 drones; sin embargo, demandaron que es la tercera vez en cuatro días que los rusos han lanzado misiles en Kiev.



Bionce Amaya: Segundo implicado en muerte ya no está en Nuevo León

Enrique Orozco, vicefiscal de Nuevo León dijo que aun tienen pendiente por ejecutar una orden de aprehensión contra otro implicado en la muerte de la joven.



Vinculan a proceso a agresor de Yaraseth Zepeta en Xalapa, Veracruz

La fiscalía de Veracruz informó que Mauro Armando “N” es el responsable del feminicidio de Yaraseth Zepeta García, ocurrido el pasado 22 de abril en la Colonia “Veracruz” de Xalapa.

AMLO confirma detención de una persona por asesinato de Teresa Magueyal, madre buscadora

Tras el asesinato de Teresa Magueyal, madre buscadora en Guanajuato, AMLO confirmó la detención de una persona, además expresó sus condolencias.

#EnLaMañanera | Ya hay un detenido por el homicidio de la madre buscadora, Teresa Magueyal, quien fue asesinada el pasado martes 2 de mayo en Celaya, #Guanajuato el presidente @lopezobrador_ lamentó lo ocurrido y cuestionó la permanencia del fiscal Carlos Zamarripa pic.twitter.com/STxjRNywz5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 4, 2023

VIDEO: Volcán de Fuego en Guatemala entra en erupción; inician evacuación

Las autoridades iniciaron evacuaciones en zonas aledañas al volcán de fuego para evitar que afecte a la población.

Publican 7 reformas en el DOF, entre ellas protección del espacio aéreo

Después de una sesión maratónica en el Senado, 7 reformas impulsadas por Morena fueron publicadas en el DOF.



Caso Octavio Ocaña es reclasificado como homicidio doloso

El abogado de la familia adelantó que la CNDH emitirá una recomendación sobre el caso Octavio Ocaña; el padre mencionó que consideran hacer un documental.