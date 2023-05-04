Publican 7 reformas en el DOF, entre ellas protección del espacio aéreo

7 reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esto ocurrió tan solo cinco días después de que senadores aprobaran con rapidez y sin discusión las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Qué reformas aprobaron los senadores en fast track?

Desde el pasado martes 25 de abril por la mañana, hasta el medio día del miércoles 26 de abril, se llevó a cabo la sesión maratónica en el Senado de la República, donde por más de 24 horas se aprobaron diversas reformas, la mayoría en fast track.

Estas fueron las reformas que se aprobaron:



Extinción del Instituto de Salud para el Bienestar ( Insabi

Castigo de 9 años de cárcel para los " montadeudas

Ley en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías, e Innovación, la cual desaparece al Conacyt

Sedena recibirá el control total del Tren Maya y más dinero del turismo extranjero.

Aprueban en San Lázaro la eliminación de Financiera Rural.

Avalan que la Función Pública pueda controlar bienes y servicios.

Reforman Ley sobre Remate de Bienes

¿Qué reformas de Morena fueron publicadas en el DOF?

Entre los decretos publicados en el DOF, se encuentran la Protección al espacio aéreo mexicano y la Ley General de Bienes Nacionales, las cuales se publicaron durante la edición vespertina del pasado miércoles 3 de mayo en el DOF, esta es la lista completa:



Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, en Materia de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil.

Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y se adicionan un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y un artículo 59 Bis a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.

Por su parte, el presidente AMLO defendió las reformas aprobadas en San Lázaro; sin embargo, el bloque opositor del Senado ya alista al menos 12 recursos legales ante la corta.

