AMLO confirma detención de una persona por asesinato de Teresa Magueyal, madre buscadora en Guanajuato

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este confirmó la detención de una persona por el caso del asesinato de Teresa Magueyal, madre buscadora en Guanajuato, ocurrido el pasado 2 de mayo.

"Muy lamentable, mucho muy lamentable esto, esta descomposición, que se está dando en Guanajuato con la violencia. Es muy triste que a una madre que está buscando a su hijo se le asesine, duele muchísimo", aseguró AMLO.

Posteriormente, AMLO se lanzó contra el exgobernador del estado: "Toda esa política que fue totalmente inhumana, el querer resolver un problema social con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, sin atender las causas, dándole la espalda al pueblo".

López Obrador habló de cierta descomposición en Guanajuato, y afirmó que es importante ver cómo están actuando las autoridades: "No es posible que con tanta violencia, con tantos homicidios, siga el mismo fiscal. ¿Por qué?".

#EnLaMañanera | Ya hay un detenido por el homicidio de la madre buscadora, Teresa Magueyal, quien fue asesinada el pasado martes 2 de mayo en Celaya, #Guanajuato el presidente @lopezobrador_ lamentó lo ocurrido y cuestionó la permanece el fiscal Carlos Zamarripa pic.twitter.com/0iXcLWnQnb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 4, 2023

Asesinan a balazos a Teresa Magueyal

Fue cerca del mediodía del pasado martes 2 de mayo cuando Teresa Magueyal, madre buscadora e integrante del colectivo “Una promesa por cumplir”, fue asesinada a balazos en San Miguel Octopan, municipio de Celaya, en Guanajuato, mientras se encontraba a bordo de su bicicleta.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades municipales, sujetos armados, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra Teresa Magueyal, arrebatándole la vida de manera instantánea. El colectivo exigió a las autoridades dar con los responsables, además de las medidas de reparación para su familia.

Teresa Magueyal buscaba a su hijo José Luis

El colectivo también aseguró que seguirán en la búsqueda del hijo Teresa Magueyal, José Luis Apaseo Magueyal, quien fue reportado como desaparecido desde el 6 de abril de 2020, quien fue visto por última vez en esa misma comunidad de Celaya.

En redes sociales, Teresa compartía la ficha de búsqueda de su hijo, quien desapareció cuando tenía 34 años de edad. Vestía un pantalón de mezclilla claro, playera gris y tenis blancos marca Converse.

Como señas particulares, el joven tiene tatuajes en el brazo de San Judas Tadeo y San Miguel Arcángel, otro en el pecho de figura de un perro y uno en la espalda que dice “Hecho en México”.