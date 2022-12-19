Naufragio en Tailandia, últimas noticias de México este 19 de diciembre 2022

Comienza tu día con las últimas noticias de México y el mundo para este 19 de diciembre de 2022. Entre estas destacan; Hay 31 marineros naufragando en Tailandia y se incendió el boque El Centinela en Jalisco.



Naufragio en Tailandia

La Marina de Tailandia informó que 31 marineros están desaparecidos después de que un buque de guerra con más de 100 tripulantes presentó un naufragio durante una tormenta en el Golfo de Tailandia.



Incendio en bosque de Jalisco

Se quemaron cerca de siete hectáreas del bosque "El Centinela" de Zapopan, Jalisco. El fuego consumió árboles, pastizales, hojarasca y demás material que encontraba en el bosque.



Tiroteo en Vaughan, Canadá

El pasado domingo 18 de diciembre se registró un tiroteo en un condominio en Vaughan a las afueras de la ciudad de Toronto, Canadá. El hecho dejó al menos cinco personas muertas y una más herida.



Shakira protesta por pena de muerte de jugador

En el marco del final del Mundial de Qatar 2022, la cantante colombiana Shakira se solidarizó con el jugador de Irán, Amir Nasr-Azadani, quien se encuentra condenado a muerte en su país de origen a causa de protestar a favor de los derechos de las mujeres.



Congreso de EU recomienda acusar a Trump

Una Comisión del Congreso de Estados Unidos (Cámara de Representantes de EU), ha solicitado a los fiscales federales que acusen a Donald Trump de insurrección y obstrucción por “su papel” tras desencadenar el asalto al Capitolio estadunidense ocurrido el 6 de enero del año 2021.



Suspenden temporalmente el fin del Título 42 contra migrantes en EU

Durante la tarde de este lunes 19 de septiembre y por petición de funcionarios republicanos de 19 estados, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, bloqueó de forma temporal el final del Título 42, política impuesta durante la pandemia y que se resume en la expulsión rápida de inmigrantes en la frontera de EU con México.