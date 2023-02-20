Reunión de Joe Biden con Zelenski, últimas noticias de México y el mundo
Estas son las últimas noticias para este 20 de febrero de 2023 en México y el mundo: visita de Joe Biden a Ucrania para reunión con Volodymyr Zelenski.
Estas son las últimas noticias para este 20 de febrero de 2023 en México y el mundo: visita de Joe Biden a Ucrania para reunión con Volodymyr Zelenski.
- Encuentro de Joe Biden con Zelenski
Joe Biden visitó Ucrania para reunirse con Volodymyr Zelenski. En medio de un gran despliegue de seguridad se saludaron frente a frente los mandatarios de Estados Unidos y de Ucrania.
- Terremoto de 6.3 entre Turquía y Siria
Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió la región fronteriza entre Turquía y Siria, según el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC) hoy 20 de febrero de 2023.
- Caen seis de "Los Malcriados 3AD"
La Policía capitalina detuvo a 6 presuntos secuestradores, entre ellos dos menores de edad, y rescató a cuatro personas plagiadas, entre las que se encontraba un adolescente, en dos operativos que se llevaron a cabo en las colonias Las Águilas, Tercer Parque y Ampliación Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón.
- Sepultan a hermanos que vendían frituras en Oaxaca
Entre gritos de justicia y porras, Wilber Daniel de 7 años de edad y Perla de 9, los hermanos fueron sepultados la tarde de este domingo en el panteón municipal de Juchitán, en Oaxaca.
- Desempleo baja 3%
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la Tasa de Desempleo en México se situó en 3% en el último trimestre 2022, registrando una cifra menor respecto al mismo periodo del año anterior.
- Día Internacional del Gato
A pesar de que este lunes 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, es relevante mencionar que a los felinos se les festeja tres veces al año alrededor del mundo.