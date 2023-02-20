Reunión de Joe Biden con Zelenski, últimas noticias de México y el mundo

Estas son las últimas noticias para este 20 de febrero de 2023 en México y el mundo: visita de Joe Biden a Ucrania para reunión con Volodymyr Zelenski.

Encuentro de Joe Biden con Zelenski

Joe Biden visitó Ucrania para reunirse con Volodymyr Zelenski. En medio de un gran despliegue de seguridad se saludaron frente a frente los mandatarios de Estados Unidos y de Ucrania.

Terremoto de 6.3 entre Turquía y Siria

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió la región fronteriza entre Turquía y Siria, según el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC) hoy 20 de febrero de 2023.

Caen seis de "Los Malcriados 3AD"

La Policía capitalina detuvo a 6 presuntos secuestradores, entre ellos dos menores de edad, y rescató a cuatro personas plagiadas, entre las que se encontraba un adolescente, en dos operativos que se llevaron a cabo en las colonias Las Águilas, Tercer Parque y Ampliación Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón.

Sepultan a hermanos que vendían frituras en Oaxaca

Entre gritos de justicia y porras, Wilber Daniel de 7 años de edad y Perla de 9, los hermanos fueron sepultados la tarde de este domingo en el panteón municipal de Juchitán, en Oaxaca.

Desempleo baja 3%

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la Tasa de Desempleo en México se situó en 3% en el último trimestre 2022, registrando una cifra menor respecto al mismo periodo del año anterior.

Día Internacional del Gato

A pesar de que este lunes 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, es relevante mencionar que a los felinos se les festeja tres veces al año alrededor del mundo.