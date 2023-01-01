Investidura de Lula Da Silva, últimas noticias de México y el mundo

Comienza tu domingo con las últimas noticias de México y el mundo para este 1 de enero de 2023, entre las que destacan; investidura de Lula Da Silva en Brasil y Año Nuevo en CDMX deja mala calidad del aire.



Investidura de Lula Da Silva en Brasil

Lula Da Silva tomará protesta para ser presidente de Brasil para los próximos cuatro años, en una ceremonia vigilada por un operativo de seguridad inédito. Miles de personas se congregan en Brasilia para la investidura.



Mala calidad del aire en CDMX por Año Nuevo

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX), basado en el índice de calidad de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) informó sobre la mala calidad del aire tras los festejos del Año Nuevo 2023 y el uso de pirotecnia.



Se activa fase 1 de contingencia ambiental en Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que el día de hoy, 1 de enero de 2023, a las 9:00 horas se registraron altas partículas de partículas PM2.5 en la Zona del Valle de México, por lo que la calidad del aire se reportó como mala tras los festejos de Año Nuevo y se activó la fase 1 de contingencia ambiental.



Motín en Cereso, Ciudad Juárez

Este domingo 1 de enero se registró un motín en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número tres de Ciudad Juárez Chihuahua. Como saldo preliminar se registraron internos muertos y más de 20 reos que se dieron a la fuga.



Nacen los primeros gemelos de México 2023

Mientras el conteo final para recibir el Año Nuevo se encontraba en sus últimos momentos, en un hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, se estaban llevando a cabo labores de parto para recibir a los primeros gemelos del 2023 en México, apenas unos segundos después de que dieran las 12:00.



Se suspendió la contingencia ambiental

En punto de las 16:00 horas, se suspendió la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM2.5 en la Zona Metropolitana del Valle de México.