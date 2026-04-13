Un año sin respuestas: Familias de desaparecidos regresan al Rancho Izaguirre en Teuchitlán

A un año y un mes de que el Rancho Izaguirre se convirtiera en el epicentro de una crisis de seguridad con alcances internacionales, el dolor y la incertidumbre han vuelto a las puertas de esta finca. Este viernes 10 de abril, decenas de familiares de personas desaparecidas regresaron al sitio en busca de los avances que la justicia aún les adeuda.

El lugar, identificado por las autoridades federales como un presunto campo de adiestramiento y reclutamiento forzado del crimen organizado, fue nuevamente intervenido bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por elementos policiales y fuerzas castrenses.

Se cumplió un año del tráfico caso del Rancho Izaguirre...



Mientras la cúpula morenista se concentra en lujos y excesos, dejan de lado uno de los casos que cimbró a todo México: el caso del Rancho Izaguirre se suscitó hace 365 días y continúa sin una resolución clara.… pic.twitter.com/ynD0ixc3Q9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 6, 2026

La espera bajo el sol y la incertidumbre

Desde las 11:45 de la mañana, camionetas con hombres y mujeres que buscan a hijos, padres y nietos arribaron al portón principal. Durante más de dos horas, resguardados apenas por toldos, los colectivos de búsqueda esperaron el ingreso a la zona donde, en marzo de 2025, se localizaron cientos de artículos personales que hoy son la única pista del destino de sus seres queridos.

Mochilas, zapatos, cuadernos y fotografías permanecen como mudos testigos de quienes pasaron por este sitio. Para los familiares, cada objeto es una herida abierta y una pregunta sin respuesta.

Minutos antes de las 2:00 de la tarde, el protocolo de búsqueda dio un giro más técnico. Los familiares debieron portar trajes de bioseguridad para ingresar a las áreas donde continúan los peritajes. El objetivo de esta segunda visita oficial es conocer de primera mano los avances en la identificación de restos y las nuevas líneas de investigación que siguen los laboratorios forenses.

Un entorno de contrastes

Mientras las diligencias se prolongaban hasta el atardecer, la vida en los alrededores de Teuchitlán parece seguir un ritmo ajeno a la tragedia. Entre el vaivén de las unidades blindadas y las patrullas, los cañaverales continúan creciendo y los campesinos locales mantienen sus labores, en un contraste absoluto con la angustia que viven los familiares de quienes entraron, pero nunca salieron de la finca.

A más de 13 meses del hallazgo inicial, el reclamo de las familias sigue siendo el mismo: verdad y justicia. El Rancho Izaguirre sigue siendo un símbolo del horror, pero también de la resistencia de quienes se niegan a olvidar.