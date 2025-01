¡Un fracaso más! Mexicana de Aviación se queda con 2 aviones

La reactivación de Mexicana de Aviación , una aerolínea mexicana que opera con solo dos aviones y ofrece nueve destinos, está marcada por una serie de controversias y desafíos que han despertado la atención de la opinión pública en su primer aniversario.

La aerolínea fue adquirida por el gobierno mexicano con una inversión inicial de 815 millones de pesos, un gasto que ha generado un amplio debate sobre el uso de impuestos en el rescate de empresas.

Un proyecto costoso y pérdidas significativas

Desde su relanzamiento, Mexicana de Aviación ha enfrentado problemas financieros significativos. En los primeros nueve meses de operación, la aerolínea reportó pérdidas superiores a los 932 millones de pesos, cifra que ya supera el costo de su compra inicial.

La crítica no se ha hecho esperar. Especialistas como Pablo Casas Lías, director del Instituto de Investigación Jurídico-Aeronáuticas, no dudan en calificar el proyecto como un fracaso que, como muchos otros impulsados por el gobierno, terminará costando a los contribuyentes mexicanos millones de pesos. “El gobierno no genera dinero, solo lo administra”, señala, subrayando la responsabilidad que todos los ciudadanos tienen al financiar este tipo de iniciativas.

“La nueva Mexicana no paga absolutamente nada porque está subsidiada por el gobierno, la pagamos realmente los mexicanos con nuestros impuestos, recordemos que el gobierno no es el que genera el dinero, el gobierno administra el dinero que otorgamos todos los que trabajamos”, dijo.

El impacto en el transporte de Mexicana de Aviación

Mientras otras aerolíneas en el país transportan millones de pasajeros cada año, Mexicana solo ha logrado trasladar a aproximadamente 98 mil personas en un periodo de cinco meses.

A pesar de las pérdidas y las críticas, el gobierno ha prometido una inversión futura superior a los 20 mil millones de pesos, lo que ha generado escepticismo sobre la sostenibilidad de este proyecto a largo plazo. A medida que Mexicana de Aviación continúa su andanza con números rojos, surge la pregunta: ¿vale la pena seguir invirtiendo en una aerolínea que parece destinada al fracaso?