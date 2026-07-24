A un mes de la tragedia en Venezuela: Habitantes de La Guaira no pierden la esperanza

El 24 de junio dos terremotos le arrebataron todo a miles de habitantes de Venezuela y un mes después, los estragos de la tragedia se pueden ver a simple vista en La Guaira, la región más afectada.

¿Me voy o me quedo? Es la pregunta que se hacen todos en La Guaira, donde sigue viva la esperanza de resurgir en medio de la catástrofe.

El último reporte oficial de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, indica que la cifra de muertos es de 5 mil 546, mientras que la cantidad de heridos se mantiene en 16 mil 740.