La Guaira a un mes del terremoto: La red humana que sostuvo a Venezuela cuando todo colapsó

A un mes del doble terremoto que sacudió Venezuela, las cicatrices siguen abiertas. Sin embargo, también quedó al descubierto la capacidad de los ciudadanos para responder cuando todo lo demás falló en La Guaira; la reconstrucción comenzó mucho antes de que llegara el concreto.

Wifi gratis y electricidad: La respuesta comunitaria tras el colapso de los servicios

Tras el colapso de los servicios, la comunicación se volvió una prioridad. Vecinos abrieron las puertas de sus casas para compartir internet y electricidad con quien lo necesitara.

Paralelamente, una empresa instaló antenas y estaciones de carga en una gasolinera, permitiendo que rescatistas, damnificados y familias pudieran volver a conectarse.

“Quiero agradecer incluso a esta empresa que colocó aquí esta conexión de internet y puso electricidad para que todos pudiéramos tener la oportunidad de comunicarnos con nuestros familiares”, expresó un beneficiario.

Solidaridad sobre ruedas: Comida, agua y transporte gratuito para los afectados

La solidaridad también se movilizó sobre ruedas. Choferes habilitaron 12 unidades de transporte gratuito para quienes necesitaban salir de las zonas afectadas, mientras voluntarios llevaron comida y agua a quienes continuaban removiendo escombros.

“Nosotros tomamos la iniciativa de hacer arroz, de hacer arepas, este, de traer frutas como cambur, duraznos, traer jugos, agua fría, botellones congelados para colaborar con todas las personas que se encuentran acá", relataron los voluntarios.

Más de 5 mil fallecidos y miles sin hogar

Durante 30 días, la emergencia continuó. El doble sismo dejó más de cinco mil fallecidos, según cifras oficiales, y miles de sobrevivientes siguen esperando recuperar lo que perdieron.

Aún hay familias que duermen junto a los restos de sus casas o bajo techos improvisados mientras esperan ser reubicados. Los testimonios son desgarradores: “Todo lo perdí. Perdimos familiares”.

Un mes después, La Guaira sigue herida y en espera. A pesar del dolor, la resistencia se mantiene: “Mira, es que uno no pierde la esperanza. Uno por su familiar nunca pierde la esperanza. Siempre hay una luz al final del túnel”. Entre las grietas que dejó el terremoto hay algo que sigue en pie: una sociedad que decidió levantarse antes de que llegara la reconstrucción.

